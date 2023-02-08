Как белорусы выжили после землетрясения в Турции 8.02.2023, 10:51

2,340

Некоторые провели ночь в машине с тревожным чемоданчиком.

Число жертв землетрясения в Турции, произошедшего 6 февраля, растет. Сообщается уже о более 4,5 тысячах погибших. Огромен и список пропавших без вести - надежда на спасателей и чудо. Кстати, землетрясение в Турции вызвало разлом в 150 км и сдвинуло страну на три метра.

Турция одна из тех стран, где постоянно находится много белорусов, пишет «Комсомолка».

Белоруску нашли под завалами в Турции

Минчанка нашла свою сестру из города Хатай, которая после землетрясения не выходила на связь. Женщину обнаружили под завалами. Она и ее муж находятся в больнице, а вот поиски их маленького сына продолжаются.

Белорусская волейболистка Виктория Секретова из города Газиантеп, выступающая за одноименный клуб, рассказала, что землетрясение 6 февраля произошло в 30 км от ее дома:

- Чувствовалось очень сильно, некоторые здания обвалились. У нас дома пошли трещины, мы сейчас в более безопасном месте.

Тем временем, белорусы из города Адана, которые не пострадали, рассказывают, что недалеко от их домов на их глазах разрушались менее устойчивые многоэтажные 17- и 14-этажные жилые дома.

Минчанка Ольга, которая 10 лет живет в турецком городе Мерсин, рассказала, что после подземных толчков дом стал раскачиваться, как морское судно во время шторма, на кухне на пол полетела посуда, пооткрывались наглухо закрытые окна. Ольга побежала в комнату к сыновьям:

- Мне было страшно от того, что я не могу нормально добежать до детской комнаты, меня шатало из стороны в сторону, кидало от стенки к стенке. Мы даже собраться нормально не успели, выбежали на улицу в пижамах и тапочках, - рассказала она.

Одна из белорусок написала в соцсетях:

- Сижу в машине с тревожным чемоданчиком в Мерсине. Ночью хорошо трясло, очень страшно…

Вот так провели ночь в машинах очень многие жители Турции, потому что даже в устоявших домах оставаться было небезопасно.

Многие из тех, кто успел выбежать из разрушающихся домов остались без средств к существованию и без необходимых для жизни вещей.

Белорусы Турции узнают, кому нужна помощь и пишут, какие вещи собирают пострадавшим.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».