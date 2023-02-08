День Северных территорий 5 Василий Головнин

8.02.2023, 11:00

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Япония вернула в повестку вопрос Южных Курил.

В Японии официально восстановлен термин «незаконная оккупация» применительно к Южным Курилам, который открыто не использовали с 2019 года. Он прозвучал в обращении, принятом на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий» - это весьма представительное мероприятие состоялось сегодня с участием премьер-министра Фумио Кисиды, других членов правительства, депутатов парламента и прочих важных лиц в Национальном театре в центре Токио напротив императорского дворца.

«Мы не можем смириться с тем, - говорится в документе, - что северные территории по-прежнему находятся в состоянии незаконной оккупации, которую совершил Советский Союз 77 лет назад».

Термин «незаконная оккупация» исчез из воззваний этих ежегодных митингов в 2019 и 2020 годах, когда теперь уже бывший и покойный премьер Синдзо Абэ все еще верил в компромисс с Москвой по Южным Курилам. В 2021 и 2022 годах на фоне утраченных надежд такого рода решили проявить некоторую твердость, но и тогда использовали чуть смягченную формулировку – острова, мол, «оккупированы без каких-либо законных оснований». И вот сегодня вновь врезали про «незаконную оккупацию» на фоне нынешнего резкого ухудшения отношений между Москвой и Токио, прекращения между ними контактов на более-менее высоком уровне, включая и переговоры о мирном договоре.

На вчерашнем митинге в Национальном театре премьер Кисида назвал «одной из самых приоритетных задач» нынешнего этапа в отношениях с Россией возобновление безвизовых поездок на острова бывших японских жителей Южных Курил для посещения могил предков. Он также подтвердил, что Токио не снимает из числа своих дипломатических задач подписание мирного договора с Москвой.

«В настоящее время, - сказал он, - японо-российские отношения находятся в тяжелом положении в связи с агрессией России в Украине. Однако правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор». Сейчас, конечно, подобная цель, мягко говоря, не выглядит реалистичной.

День северных территорий ежегодно отмечается в Японии 7 февраля по решению правительства. Он не имеет статуса государственного праздника, это не выходной, просто памятная дата, когда помимо центрального митинга в Национальном театре проходят кое-где и мероприятия поменьше. В этот же день активисты немногочисленных, но шумных ультраправых групп на автобусах с громкоговорителями выкрикивают лозунги за полицейскими кордонами у посольства РФ в Токио и других российских представительств.

7 февраля 1855 года был заключен первый российско-японский договор, который называют еще Симодским трактатом по месту подписания, портовому городу Симода. Он фиксировал границу между двумя странами по проливу между курильскими островами Уруп и Итуруп, т. е. отдавал Японии именно те острова, которые она теперь именует своими «северными территориями». Симодский трактат давно утратил юридическую силу, теперь это просто факт истории, но японцы при случае напоминают о том, что до осени 1945 года эти острова всегда принадлежали только их стране.

Василий Головнин, t.me

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