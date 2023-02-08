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Умер одиозный российский пропагандист Мангушев

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  • 8.02.2023, 11:12
  • 9,734
Умер одиозный российский пропагандист Мангушев
Игорь Мангушев

(обновлено) Террорист скончался в больнице.

Российские СМИ сообщают о смерти российского пропагандиста Игоря Мангушева, который устроил циничное выступление с «черепом защитника Мариуполя».

Террорист в тяжелом состоянии находился в больнице Кадиевки. Со слов врачей, оккупанту выстрелили в затылок с близкого расстояния сверху под углом 45 градусов. Пуля застряла в мозгу.

Украинский блогер Денис Казанский предположил, что Мангушева казнили «кадыровцы».

Террорист возглавлял группировку «Сурикаты», которая занималась противодействием украинским беспилотникам на фронте.

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