Белорус превысил скорость в прошлом году, а штраф получил уже по расценкам этого 1 8.02.2023, 11:28

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Пояснение юриста.

За новогодним столом принято желать, чтобы все плохое осталось в старом году. А потом вдруг получаешь «письмо счастья», которое, разумеется, никакого счастья не приносит. Там штраф за проступок, совершенный до праздников: проступок, казалось бы, тоже остался в старом году, но расплата за него от этого только «подорожала», пишет «Онлайнер».

Нарушение в старом году, штраф — в новом

Водитель BMW 7-Series,попался на камеру скорости, которая была установлена на проспекте Независимости в районе станции метро «Московская» — стандартное место работы радара. Разрешенная скорость — 60 км/ч, BMW сфотографировали при скорости 81 км/ч, то есть превышение свыше 20 км/ч. Штраф составил 1 базовую величину по ч. 2 ст. 18.12 КоАП. На днях водитель получил свое «письмо счастья».

Что смутило читателя: нарушение было зафиксировано 27 ноября 2022 года. А постановление составлялось 25 января. Какая разница? 5 рублей разница.

Поясним. Штраф привязан не конкретной сумме, а к базовой величине, которая уже традиционно меняется с первого дня нового года. В 2022 году базовая величина составляла 32 рубля, в 2023 — уже 37.

— Но ведь на момент нарушения базовая величина была меньше: правомерно ли мне выставили сумму штрафа? — задается вопросом читатель.

Теперь вернемся к вопросу, сформулированному читателем: как должны были считать штраф за нарушение, совершенное в прошлом году?

— Штраф является наиболее распространенным административным взысканием, предусмотренным почти за все виды административных правонарушений, — поясняет юрист Татьяна Ревинская.

Что говорит юрист?

Емкий ответ содержится в п. 6.4 Кодекса об административных правонарушениях: «Штраф является денежным взысканием, размер которого определяется в белорусских рублях с учетом размера базовой величины, установленного на день вынесения постановления о наложении административного взыскания» и далее по тексту.

— Несмотря на то, что правонарушение было совершено в ноябре, в случае вынесения постановления о наложении на виновное лицо взыскания в виде штрафа после 1 января его размер определяется исходя из базовой величины, установленной постановлением Совета Министров, — подтверждает юрист.

К слову, этим постановлением не вводятся конкретные санкции, предусматривающие более значительные ограничения прав нарушителя в сравнении с наказанием, действовавшим прежде, не вносятся изменения в сами санкции правовых норм. Увеличен именно размер базовой величины, которая используется в качестве расчета суммы штрафа, то есть количество базовых величин умножается на их размер.

— В данном случае не приходится вести речь об усилении административной ответственности в связи с увеличением размера базовой величины, — отмечает юрист.

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