«Какой символ выбрали, так и воюют» 8.02.2023, 11:32

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ВСУ рассказали о боях с российскими «зомби».

Бойцы ВСУ рассказали о своем личном опыте боев с наемниками ЧВК «Вагнер». Говорят, что они воюют, как зомби - лезут вперед в безумном количестве.

Подробности о действиях вагнеровцев на поле боя рассказали военные Андрей и Борис в разговоре, который опубликовал на своем канале СтратКом ВСУ.

«Они просто идут, они не пригибаются, они просто прут как зомби», - отметил один из военных.

В ВСУ рассказали, что за какую-то провинность в рядах «вагнеровцев» могут отрезать либо мизинец на левой руке, либо просто «обнулить». И все это делается показательно.

По их словам, какой символ россияне себе выбрали «Z», так и воюют.

«Если вы видели «Войну Z», в принципе все здесь очень сходится. Вот какой символ они выбрали себе, вот так они и работают», - говорят украинские защитники.

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