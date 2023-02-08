«Какой символ выбрали, так и воюют»
- 8.02.2023, 11:32
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ВСУ рассказали о боях с российскими «зомби».
Бойцы ВСУ рассказали о своем личном опыте боев с наемниками ЧВК «Вагнер». Говорят, что они воюют, как зомби - лезут вперед в безумном количестве.
Подробности о действиях вагнеровцев на поле боя рассказали военные Андрей и Борис в разговоре, который опубликовал на своем канале СтратКом ВСУ.
«Они просто идут, они не пригибаются, они просто прут как зомби», - отметил один из военных.
В ВСУ рассказали, что за какую-то провинность в рядах «вагнеровцев» могут отрезать либо мизинец на левой руке, либо просто «обнулить». И все это делается показательно.
По их словам, какой символ россияне себе выбрали «Z», так и воюют.
«Если вы видели «Войну Z», в принципе все здесь очень сходится. Вот какой символ они выбрали себе, вот так они и работают», - говорят украинские защитники.