Ряд российских товаров запретили продавать в Беларуси 1 8.02.2023, 11:38

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Полки магазинов освободили от некачественной продукции.

В Гродно в очередной раз выявили опасную продукцию на полках магазинов. Теперь она запрещена к реализации по всей Беларуси, пишет «Блог Гродно».

Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья рассказал о продукции, которая не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Так, вопросы возникли к чаю черному байховому с ароматом тропических фруктов и растительными компонентами «Тэсс Плэжа» российского производства. В нем обнаружили плесень.

Плесень также была обнаружена в изюме из Узбекистана (изготовитель ООО «NASSAR TRADING AGRO»).

Рыбные консервы «Печень трески атлантической по – мурмански» не соответствуют требованиям по органолептическим показателям.

«Присутствует запах окислившегося жира и привкус горечи, несвойственные доброкачественному продукту», — сообщили в центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Вафли со вкусом шоколада, изготовитель российский ООО «Сладонеж», не прошли проверку по микробиологическому показателю, в них обнаружены дрожжи.

Ряд продуктов попал под запрет продажи по Беларуси по итогам проверки специалистами Госстандарта.

Так, в торговых точках страны необходимо изъять из продажи сладкий набор с игрушкой-сюрпризом ANIMAL. В ней содержится сырье, которое не соответствует требованиям Таможенного союза.

Также в список запрещенной продукции попало драже с витамином С под маркой «Солнечные россыпи». В его составе обнаружен синтетический краситель тартразин (Е102) в количестве 115,7 мг/кг.

Под запрет попало еще одно драже «Трубочка для молока» со вкусами клубники, малины, ежевики, дыни и шоколада. При производстве этой продукции применялась заявленная в маркировке пищевая добавка – краситель аннато (Е160b). Она недопустима для использования при производстве сахаристых кондитерских изделий.

В лососе сушено-вяленом с маркировкой «Рыболов» нашли пищевые добавки, которые не указаны на упаковке.

Кроме того, нельзя продавать карамель леденцовую «Долька счастья». В ее составе — ряд синтетических красителей, использование которых требует предупредительной надписи о том, что данные вещества оказывают влияние на активность и внимание детей.

Эта продукция будет изъята из белорусских магазинов.

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