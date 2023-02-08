Нет связи с четырьмя белорусам, проживающими в Турции 8.02.2023, 12:33

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Одна женщина находится в больнице.

В районах Турции, которые пострадали от землятресения, проживают 53 белоруса.

После землетрясения пять из них не выходили на связь. Сегодня с одной из пропавших удалось связаться. Женщина, как сообщило посольство Беларуси в Турции, находится в больнице.

«Обзванивали, чтобы получить информацию о их местонахождении, состоянии здоровья и возможных последствиях от землетрясений. По результатам этой работы действительно два совершеннолетних и три несовершеннолетних гражданина Беларуси не вышли на связь», — рассказал первый секретарь посольства Беларуси в Турции Сергей Шинкевич.

Согласно официальным данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более девяти тысяч человек. Количество жертв увеличивается, надежд найти выживших все меньше.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что во время землятресения в Турции погиб муж белоруски.

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