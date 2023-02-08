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Путину грозит серьезная проблема

  • 8.02.2023, 12:50
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Путину грозит серьезная проблема
Олег Жданов

Ситуация за воротами Спасской башни становится все более непредсказуемой.

Война в Украине продолжается, и в Кремле из-за нее назревают серьезные конфликты.

Возможны конфликты между российским президентом Владимиром Путиным и его окружением, рассказал военный эксперт Олег Жданов телеведущей Наталье Мосейчук. По его словам, ситуация в РФ чем дальше становится все более непредсказуемой.

«...Опять же, если мы вспомним слухи, которые выходят из ворот Спасской башни (проездная башня московского Кремля, выходящая на Красную площадь - ред.), то там конфликты тоже назревают, и я скажу, что это очень серьезные конфликты между Путиным и его окружением», - заявил Жданов.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский заявил, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российскими оккупантами в Украине Валерий Герасимов совершили в России мини-переворот, и это стало для Владимира Путина очень серьезным поражением.

По словам политолога, после мини-переворота Герасимова назначили командующим оккупационных войск не для победы над украинским государством.

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