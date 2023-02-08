Последние минуты российского танка на востоке Украины попали на видео 1 8.02.2023, 13:01

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Бронемашина РФ пыталась атаковать позиции ВСУ, но сама стала объектом «охоты».

Защитники Украины подбили еще один вражеский российский танк.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Танк россиян пытался расстреливать позиции Отдельной бригады территориальной обороны г. Днепра. Но сам стал объектом охоты нескольких подразделений. Воины бригады обстреливали его из минометов, а соседние подразделения - из других танков и Javelin.

В результате вражеский танк превратился в груду металлолома.

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