«Собрали паспорта, оформили доверенности – и растворились в неизвестности» 3 8.02.2023, 13:41

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иллюстрационное фото

Многодетная белоруска рассказала, как на нее «повесили» дорогостоящий автомобиль.

Белоруска Анастасия считает, что стала жертвой мошенников, оформивших на нее дорогостоящий автомобиль.

Многодетная мать растаможила «покупку» с применением льготы 50%, а теперь опасается, что ею заинтересуется налоговая.

«Убедили, что для «ипэшников» будут меньше налоги»

Анастасия живет в небольшом городке. Население разное, в том числе многодетные и инвалиды, чем и воспользовались предприимчивые граждане, которые пообещали местным по 250 долларов.

«В общем, собрали паспорта, оформили доверенности и еще какие-то документы, дали на руки деньги – и бизнесмены «растворились» в неизвестности. Версия была такая, что, мол, если индивидуальный предприниматель выплачивает многодетной семье какие-то суммы, то для него налоги впоследствии будут меньше. Многие «повелись», мало кто в этом разбирается», – рассказывает «Автобизнесу» Анастасия.

Как оказалось, на людей, предоставивших свои паспорта, оформили дорогостоящие автомобили с использованием льготы 50% на растаможку, а потом машины перепродали.

«Последнее время в интернете часто наталкиваюсь на информацию, что налоговая инспекция интересуется дорогостоящими покупками, проверяет расходы и доходы людей, которые оформляют это на себя. Сижу теперь и жду, когда ко мне придут. Что можно сделать? Может, в милицию обратиться или попытаться расторгнуть сделку каким-то образом? Или все бесполезно?» – спрашивает Анастасия.

250 долларов за головную боль

В милицию обратиться можно, никто не запрещает. Правда, гражданско-правовыми сделками она не занимается, о чем придет соответствующий ответ на заявление с рекомендацией обращаться в суд.

По ситуации же хочется начать с цитаты: «В целях оказания поддержки инвалидам, многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов…» Именно так звучит преамбула указа №140, который позволяет этим категориям граждан использовать скидку 50% при растаможке автомобилей.

Передавая свой паспорт и оформляя доверенность на приобретение машины, взрослый человек не может не понимать, что льготой по факту воспользуется совершенно посторонний человек, которого сам льготник и в глаза не увидит. «При ввозе транспортных средств для личного пользования» – еще одна выдержка из указа, говорящая о том, что автомобилем должен пользоваться сам льготник. Именно ему государство позволило получить скидку на таможенные пошлины и налоги, подлежащие уплате при ввозе машины на территорию страны.

По факту же льготник позволяет другому человеку недоплатить в государственную казну налоги и пошлины в размере 50% фактически подлежащих уплате сумм. Формальное оформление транспортных средств на льготную категорию граждан может иметь последствия, так как соответствующие государственные органы вправе такие сделки проверить и спросить: откуда деньги на машину?

Ладно если автомобиль средней ценовой категории и не попадет в поле зрения инспекторов. А если это дорогостоящая машина, которая привлекает внимание, когда ее по факту покупает инвалид или представитель многодетной семьи? Сопоставить доходы с расходами гражданина для налогового инспектора дело несложное и обыденное.

«Взял взаймы» – в качестве подтверждения источника происхождения денег может не помочь, поскольку, если сумма займа в 10 раз превышает размер базовой величины, должен быть письменный договор или расписка (ст.761 ГК РБ). Специалисты, которые декларации о доходах проверяют, это прекрасно знают. В таких случаях, кстати, могут проверить и самого дающего взаймы – закон и это позволяет.

И если «дебет с кредитом» все же не сойдется, то для начала вежливо попросят доплатить подоходный налог с разницы.

Статья 214 Налогового кодекса. Ставки подоходного налога с физических лиц

7. Ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в размере двадцать (20) процентов в отношении доходов:

7.1. исчисленных в соответствии с законодательством налоговым органом исходя из сумм превышения расходов над доходами…

Возможны аресты имущества, счетов в банках, удержания из заработной платы и прочие «инструменты» понуждения выплатить долг государству. Так что всегда думайте об этом, когда вас просят на себя что-то оформить, причем необязательно автомобиль, но и любое другое имущество. За этим обычно стоит какая-то цель, как правило, неблаговидная со стороны просящего о подобной услуге.

Что делать

Поскольку речь идет о гражданско-правовой сделке, то расторгнуть ее может суд. Что имеем по факту? Льготник купил машину (в том числе иным лицом по доверенности) и через время продал ее. Женщина считает, что ее просто обманули.

Анастасии нужно будет расторгать сделку купли-продажи автомобиля, по которой она является покупателем (при ввозе авто с использованием льготы). И если суд такое решение примет, то и последующие сделки с автомобилем могут быть признаны недействительными (ст.167-171 ГК РБ). Тут уже и конечный собственник автомобиля может попасть в неприятности, после чего его попросту «попросят» доплатить растаможку. И ладно если он «в теме» с уходом от половины таможенных платежей, а если нет?

Требования об установлении факта ничтожности сделки и о применении последствий ее недействительности могут быть предъявлены любым заинтересованным лицом. Суд вправе установить факт ничтожности сделки и по своей инициативе. В этом случае суд применяет последствия недействительности ничтожной сделки.

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