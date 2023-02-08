Казахстан ужесточил правила получения вида на жительство для белорусов 1 8.02.2023, 14:50

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Стало известно, какие документы теперь нужны для разрешения на проживание.

Казахстан обновил правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев, в том числе и белорусов. Теперь для этого требуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания в стране, сообщает медиа-центр МВД Казахстана.

Граждане стран, с которыми у Казахстана есть соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в стране по внутренним документам.

Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Казахстане необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус, отмечают в ведомстве.

«Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание», — говорится в сообщении.

Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника.

В сообщении МВД Казахстана не уточняется, что делать белорусам, у которых нет заграничного паспорта. В Департаменте по гражданству и миграции МВД Беларуси, куда журналист («Зеркала» https://news.zerkalo.io/world/32194.html?c) обратился как частное лицо, пояснили, что белорусский паспорт является и общегражданским, и заграничным одновременно — то есть он действует как в Беларуси, так и за ее пределами. Поэтому в Казахстане его можно использовать при подаче документов.

Напомним, ранее в Казахстане отменили возможность выезда из страны на короткий срок, чтобы продолжить действие безвизового режима.

Теперь иностранцы из стран ЕАЭС — в том числе и белорусы, которым не нужна виза для въезда в страну, могут находиться в Казахстане не более 90 дней в течение полугода. Обнулить срок пребывания, выехав за границу, нельзя.

Ранее для приезжающих без визы иммигрантов и граждан ЕАЭС ограничения в 180 дней со дня пересечения границы Казахстана не было. Когда разрешенный срок пребывания заканчивался, они могли сделать «визаран» — то есть совершить кратковременную поездку за пределы страны и обратно с целью «перезапустить часы» разрешенного срока пребывания в стране.

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