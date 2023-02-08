Курс доллара в Беларуси продолжает расти 8.02.2023, 14:56

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Актуальные курсы валют.

Сегодня, 8 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал на 1,32 копейки, до 2,7289 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,23 копейки, торговался в среднем по 2,9223 рубля.

Российский рубль снизился на 0,49 копейки, сотня продавалась по 3,8267 белорусского рубля.

Во вторник доллар подорожал на 1,67 копейки, до 2,7154, евро снизился на 0,73 копейки и стоил 2,9200 рубля, сотня российских рублей снизилась на 0,06 копейки и оценивалась в 3,8308 белорусского.

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