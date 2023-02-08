закрыть
8 февраля 2023, среда, 16:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Курс доллара в Беларуси продолжает расти

  • 8.02.2023, 14:56
  • 4,782
Курс доллара в Беларуси продолжает расти

Актуальные курсы валют.

Сегодня, 8 февраля, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар подорожал на 1,32 копейки, до 2,7289 белорусского рубля.

Евро вырос на 0,23 копейки, торговался в среднем по 2,9223 рубля.

Российский рубль снизился на 0,49 копейки, сотня продавалась по 3,8267 белорусского рубля.

Во вторник доллар подорожал на 1,67 копейки, до 2,7154, евро снизился на 0,73 копейки и стоил 2,9200 рубля, сотня российских рублей снизилась на 0,06 копейки и оценивалась в 3,8308 белорусского.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Курская дуга 2.0
Курская дуга 2.0 Аркадий Бабченко
Очередной самострел лукашистов  
Очередной самострел лукашистов   Артем Черников
Последний трамвай
Последний трамвай Ирина Халип
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси
Совет Европе: что реально нужно сегодня Беларуси Андрей Санников