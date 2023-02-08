Под Бахмутом ВСУ из минометов разгромили штурмовые группы РФ 8.02.2023, 14:59

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Оккупанты собирались атаковать украинские позиции, но их опередили.

Украинские пограничники под Бахмутом из минометов отработали по российским штурмовикам. Оккупанты собирались атаковать украинские позиции, но действия врага пресекли.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«В окрестностях Бахмута аэроразведка пограничников обнаружила продвижение вражеских штурмовых групп к нашим позициям. Наши защитники совершили по врагу минометный обстрел. В результате и 1 штурмовик ликвидирован, 4 ранены», - говорится в сообщении.

Кроме того, на другом направлении, еще три вражеских группы пехоты двигались для атаки наших позиций.

«Минометные расчеты пограничников отработали по противнику и ликвидировали часть боевиков», - указано в сообщении.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что под Бахмутом украинские нацгвардейцы из ПЗРК «Игла» сбили российский вертолет Ми-24.

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