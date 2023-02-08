«Рассказал про очень успешный бизнес и попросил одолжить 300 долларов» 3 8.02.2023, 15:14

2,568

Истории белорусов, чьи отношения развалились из-за меркантильности партнеров.

Бывает, что пары распадаются из-за меркантильного интереса: кто-то хочет поиметь от партнера выгоду, получить больше денег или каких-то благ. Иногда это происходит на стадии знакомства, в каких-то случаях намерения второй половины становятся ясны лишь после вступления в брак. Белорусы рассказали «Зеркалу», как с ними происходили подобные истории.

«Рассказал про очень успешный бизнес и попросил одолжить 300 долларов»

Несколько лет назад Ирина (имена героев материала изменены) через интернет познакомилась с симпатичным мужчиной и начала с ним встречаться. Женщина вспоминает, что влюбилась в него почти сразу — таким он был обаятельным.

— Он узнал, что я стоматолог в частной клинике, сказал, что есть проблемы с зубами, а я предложила посмотреть их, изучить снимки. Ему требовалось протезирование, и я готова была помочь. Один раз сделала профгигиену с большой скидкой, — рассказала Ирина о начале отношений с харизматичным знакомым.

Женщина вспоминает, что с того момента на каждом свидании мужчина только и делал, что говорил о своих зубах. Просил, чтобы Ирина поговорила с хозяйкой клиники о хорошей цене на протезирование специально для него.

— Около месяца я не могла пообщаться с руководством насчет скидки из-за загруженности на работе. Все это время мы встречались с новым знакомым. Я помогла ему получить скидку на дорогую процедуру у моей подруги-косметолога.

Мужчина, встречаясь с Ириной, особо на ухаживания не тратился: встречалась пара у него дома, иногда он возил девушку купаться на водоемы, в том числе Минское море, один раз купил мясо и сделал шашлык, из бонусов — подключил стиральную машину в квартире Ирины.

— В результате я получила ответ от хозяйки насчет скидки на протезирование — она сказала, что уступит в цене только за счет уменьшения процента, который я получаю за работу. На эту новость он отреагировал странно: был как будто разочарован. Хотя я готова была сделать ему зубы и за счет своего заработка. С тех пор мы стали реже видеться, а потом отношения сошли на нет. Наше общение длилось чуть больше месяца.

Спустя год Ирина познакомилась через интернет еще с одним мужчиной. На свидании собеседник рассказывал, что у него очень успешный бизнес. Однако потом добавил, что прямо сейчас он срочно хочет одолжить 300 долларов. Больше женщина с ним не встречалась.

«Всегда брала красную рыбу, сыр с большими дырками»

Минчанин Матвей мечтал, чтобы у него была жена и дети. Он активно занимался поисками женщины, которая могла бы стать его супругой. Для этого он зарегистрировался на сайте знакомств. Одна из девушек ему понравилась, симпатия была взаимной, поэтому пара решила встретиться. Матвей несколько раз водил девушку в ресторан, дарил цветы. Постепенно их отношения переросли в близкие.

— Встречались у нее дома примерно два раза в неделю, я даже некоторые свои вещи перевез в ее квартиру. Когда ехал к ней, то всегда звонил и спрашивал, что нужно купить — обычно она готовила ужин на двоих, — вспоминает мужчина.

Женщина сперва просила купить что-то мелкое, к примеру, помидоры, а потом вспоминала, что нужен целый перечень продуктов. В итоге Матвей выходил из магазина с двумя огромными пакетами еды. Иногда в супермаркет пара ходила вместе — в этом случае траты возрастали.

— Она почти полностью заполняла корзину продуктами. Всегда брала красную рыбу, сыр с большими дырками — говорила, что он лучше, хоть и дороже. Суммы покупок я уже не помню, но уверен, что если бы я был один, то этой еды мне бы хватило надолго. Думаю, что этих двух закупок в неделю женщине хватало на то, чтобы самой не тратиться на еду для себя.

Кроме этого, Матвей по-прежнему дарил своей спутнице подарки на праздники, водил в разные увеселительные заведения — на это у него уходила значительная часть заработанных денег. Также оказалось, что женщина очень любит покупать наряды.

— К ее руке буквально прилип телефон с открытым приложением Lamoda. Приезжал курьер с одеждой, она часами ее примеряла. Намекала, чтобы я купил ей что-нибудь, но я этого не делал, я не спонсор.

Матвей говорил женщине, что ей стоило бы сократить свои траты, объяснял, что он не может тратить все свои деньги на еду и развлечения, ведь в его планах еще обзавестись своим жильем. Но все оставалось на прежнем уровне, поэтому Матвей понял, что таких «спонсорских» отношений больше не хочет, а на роль жены эта дама ему не подходит, поэтому принял решение расстаться.

«Выведал, что у меня есть своя квартира, которую можно продать»

Минчанка Лидия рассказала, что восемь лет назад после непродолжительного знакомства вышла замуж за иностранца. Но вместе они прожили недолго, развелись из-за финансовых разногласий.

— Он жил в Дании, я нашла его на сайте знакомств. Сперва общались по скайпу, потом я приехала к нему в гости — знакомиться в реале. Через пару месяцев он прилетел в Минск: познакомился с родителями, узнавал, как я живу. А через два дня сделал предложение. Помню, он отмечал, что денег у него немного, а для отношений ему важен человек, — рассказала Лидия.

Женщина приняла предложение о замужестве, бросила работу и готовилась уезжать вместе с ребенком от первого брака. Пока ждала документы на выезд, будущий муж деньгами ей не помогал, обещал, что это будет позже, когда она приедет в Данию. После приезда Лидии к жениху пара поженилась, жили они в доме супруга.

— Дарил мне небольшие подарки. Я не работала, мой доход — это деньги от сдачи квартиры в Минске. Они полностью уходили на большую закупку продуктов, его заработок шел на оплату коммуналки, мелкие покупки в магазине, также он приобретал мне проездной на общественный транспорт.

На мелкие расходы мужчина выдавал Лидии около 100 крон в месяц, это было примерно 14 евро. Денег белоруске не хватало, но у нее были сбережения — около шести тысяч евро, их она понемногу растягивала на то, чтобы закрыть свои нужды.

— Даже в кафе я платила за себя, все свои покупки — сама. А муж постоянно твердил, что мы — партнеры.

Супруг периодически заводил с Лидией аккуратные разговоры о квартире в Минске, намекал, зачем, мол, она там нужна. Сначала белоруска воспринимала это как шутку, но эти разговоры стали происходить ежедневно. Выяснилось, что мужу нужны деньги для того, чтобы рассчитаться с ипотекой на дом. Она была на 30 лет: первые 10 надо платить только проценты, следующие 20 лет — проценты и основную часть займа.

— На тот момент ипотека у супруга была уже восемь лет, приближалось время, когда надо было платить большие суммы. Он сказал мне, что один не потянет выплаты, ему нужен партнер, который поможет.

Когда разговоры о продаже квартиры в Минске Лидии надоели, она сказала, что это жилье для ее ребенка, продавать его она не будет. Из-за этого напряжение между супругами росло, и белоруска с ребенком уехали на родину. Всего в Дании она прожила один год.

— Вскоре после развода он снова женился, в этот раз на украинке. А я с ужасом вспоминаю то время — даже в декретном отпуске в Беларуси я не жила так бедно, как в Дании. Кстати, уже потом анализировала все произошедшее и поняла, что бывшим муж еще во время своего приезда в Минск выведал, что у меня есть своя квартира, которую можно продать, — расчет шел уже тогда, только поняла я это не сразу.

«Пожаловался на маленькую зарплату и позвал замуж»

Диана из семьи со средним достатком: есть две квартиры в Минске, недостроенный загородный дом, машина и гараж. У девушки был знакомый из региона, который после окончания вуза остался в столице и жил у своего дяди вместе с его семьей.

— С этим парнем я никогда не встречалась, это был просто приятель. Однажды от него поступил звонок, который меня очень удивил, — рассказала Диана.

Во время разговора по телефону знакомый поведал Диане о «вредном дяде», который потребовал, чтобы племянник пошел снимать себе отдельное жилье. Парень пожаловался девушке, что у него маленькая зарплата для аренды квартиры, а уезжать он не хочет.

— Внезапно он сделал мне предложение о замужестве. Потом рассказал о совместных планах: мол, жить мы будем в одной из квартир моих родителей, вторая останется моей сестре, а мои отправятся жить в недостроенный дом.

Диана от такого предложения лишь посмеялась, но в последующем, когда у нее появлялись новые знакомые, она сообщала им, что из приданого у нее «только кошка».

«Забрал сувенир и исчез без объяснений»

Марина говорит, что ей всю жизнь «везет на альфонсов», она рассказала о трех отношениях «с меркантильным оттенком».

— У одного из ухажеров была очень расчетливая мама. Я должна была подтвердить серьезность отношений к ее сыну. Для этого мне надо было продать свою трешку с евроремонтом, а вырученные деньги потратить на достройку дома (стройкой занимался парень), — рассказала девушка.

Как потом выяснила Марина, «недостроенный дом» — это ветхий сарай и фундамент, которые стояли на участке земли в 11 соток.

Потом был мужчина, который никогда не платил за Марину в кафе, потому что это «ущемляет самостоятельность» девушки. Но сам он был не против «поесть на халяву».

— Когда мы расстались, он очень переживал, что подарил мне слишком дорогой подарок на день рождения, и намекал, чтобы я ему как-то помогла.

Третьи отношения у Марины были с парнем, который очень хотел купить культиватор на дачу своему отцу.

— Я не знаю, хотел ли он, чтобы я приняла финансовое участие в покупке. Тем не менее ему не нравилось, как я распоряжаюсь своими деньгами. Вскоре я одна улетела в путешествие в Лондон. А когда вернулась, то увидела, что парень на меня обиделся.

Ухажер забрал сувенир, который привезла ему Марина, а потом исчез без всяких объяснений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».