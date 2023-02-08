Наступление на Донбассе: полковник ВСУ раскрыл коварный замысел Кремля 8.02.2023, 15:25

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Роман Костенко

Фото: Claire Harbage/NPR

Россия может нанести отвлекающий удар.

Оккупационные войска России начнут свое наступление на Донбассе, однако могут нанести отвлекающий удар на севере или юге. У оккупантов много ресурсов и военной техники, боеприпасов у них больше, чем у ВСУ. С конца февраля враг будет готовиться и ждать подходящей погоды. Об этом заявил народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко.

В эфире «Радио Свобода» он рассказал о том, что российские оккупанты, у которых много сил и средств, а боеприпасов больше, чем у украинских войск, новое наступление, вероятно, начнут на Донбассе.

Однако, как полагает военный, может быть нанесен и отвлекающий удар на севере и юге, чтобы попытаться запутать ВСУ и растянуть войска.

По словам нардепа, начиная с конца февраля оккупанты будут готовиться к атакам и ждать подходящей погоды.

«Покажет весенняя кампания, начиная с конца февраля, они будут готовиться и ждать погоды. Россия может сделать наступательную операцию по нескольким направлениям для того, чтобы украинские военные не поняли, где будет основной удар», - объяснил ситуацию Костенко.

Также Роман Костенко подчеркнул, что сегодня на фронте сложная обстановка – оккупанты по-прежнему атакуют Бахмут и намерены окружить город.

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