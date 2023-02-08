В России мать и вдова ликвидированного оккупанта начали «войну» за его машину

В России мать и вдова ликвидированного оккупанта начали «войну» за его машину6
- 8.02.2023, 15:58
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Скандал разгорелся в Чувашии.
Смерть члена семьи на войне против Украины уже давно превратилась для граждан РФ в уникальный шанс улучшить свое финансовое положение, однако поделить валившиеся на них средства россиянам сложно.
Хорошим примером этого служит история из Чувашии, где мать и вдова одного из захватчиков судятся между собой из-за его имущества, сообщает «Оперативный ВСУ».
Получив денежную компенсацию за гибель родственника, женщины начали спорить, кому должен достаться его автомобиль.
«Мой сын погиб в прошлом году 9 марта. После 3 мая у меня началась новая война. Война с женой моего сына. Она получила 6 млн 700 тысяч рублей, так же, как и я, но ей этого не хватило. Она решила еще машину сына отсудить. Эта машина куплена в браке, я не спорю, но должны быть какие-то человеческие качества в людях», — заявила мать.
При этом она обвинила свою невестку в том, что та отказывается выделись из полученной компенсации деньги даже на памятник мужу.
Сколько раз за это время оккупант, оказавшийся для РФ обыкновенным «пушечным мясом», успел перевернуться в гробу из-за стыда за родственников, остается лишь догадываться.
Как сообщал сайт Charter97.org, с вдовами погибших на войне против Украины оккупантов из «Л/ДНР» расплачиваются шубами, они горячо благодарят.