В России мать и вдова ликвидированного оккупанта начали «войну» за его машину 6 8.02.2023, 15:58

2,358

Скандал разгорелся в Чувашии.

Смерть члена семьи на войне против Украины уже давно превратилась для граждан РФ в уникальный шанс улучшить свое финансовое положение, однако поделить валившиеся на них средства россиянам сложно.

Хорошим примером этого служит история из Чувашии, где мать и вдова одного из захватчиков судятся между собой из-за его имущества, сообщает «Оперативный ВСУ».

Получив денежную компенсацию за гибель родственника, женщины начали спорить, кому должен достаться его автомобиль.

«Мой сын погиб в прошлом году 9 марта. После 3 мая у меня началась новая война. Война с женой моего сына. Она получила 6 млн 700 тысяч рублей, так же, как и я, но ей этого не хватило. Она решила еще машину сына отсудить. Эта машина куплена в браке, я не спорю, но должны быть какие-то человеческие качества в людях», — заявила мать.

При этом она обвинила свою невестку в том, что та отказывается выделись из полученной компенсации деньги даже на памятник мужу.

Сколько раз за это время оккупант, оказавшийся для РФ обыкновенным «пушечным мясом», успел перевернуться в гробу из-за стыда за родственников, остается лишь догадываться.

Как сообщал сайт Charter97.org, с вдовами погибших на войне против Украины оккупантов из «Л/ДНР» расплачиваются шубами, они горячо благодарят.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».