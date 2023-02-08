Что ни день, то проблемы для России 3 Борислав Береза

8.02.2023, 16:08

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Борислав Береза

Санкции оставят россиян без сметаны и приведут к дефициту колбас и сосисок.

В РФ что ни день, то новость о проблемах, которые появились из-за того, что Россия напала на Украину. После того, как выяснилось, что из-за отсутствия западных заквасок россияне останутся без сметаны, теперь в РФ образовался дефицит оболочки для выпуска колбас и сосисок.

Это связано с санкциями ЕС, введенными за вторжение России в Украину. Пленка для мясной продукции поставлялась с семи крупнейших иностранных заводов, которые ввели санкции против РФ. Среди них – бельгийский производитель ViskoTeepak, немецкий Walsroder и другие.

Из-за безвыходности Россия решила покупать через посредников. Получилось дороже, и доставка выходит дольше. Сейчас срок доставки достигает 10 месяцев – сырье привозят из Китая по предоплате или по параллельному импорту. Производители вынуждены запасаться этим товаром почти на год вперед, из-за чего их затраты выросли на 25–70%. Но объема хватает не всем. Соответственно, и колбаса подорожала.

По данным союза, сервелат и сырокопченые колбасы на 90% упакованы в нее. На российских предприятиях такая пленка не производится.

На этом фоне информация о том, что из российских аптек исчезли 2400 наименований лекарств, воспринимается как обыденность. А причина в том, что сокращение поставок импортных препаратов после начала войны в Украине, а также проблемы с внутренним производством из-за отсутствия импортных компонентов ударили по ассортименту российских аптек. Синтезировать компоненты в России не могут. Нет оборудования и технологий.

И очень хочется обратить внимание россиян, что до 24 февраля 2022 года у них этих проблем не было.

Вопрос про …бало не задаю. И так все видно.

Борислав Береза, «Фейсбук»

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