Российские военные пошли в наступление на границе Донбасса и Запорожья 5 8.02.2023, 16:35

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В бой было введено несколько танков.

Оккупанты пытаются атаковать по всей протяженности фронта, растягивая линию боевых столкновений. Однако это удается им с переменным успехом: подавляющее большинство попыток штурмов заканчиваются разгромом, как это произошло вблизи Великой Новоселки в Донецкой области – в районе этого н.п. в 15 км от границ Запорожской области врага ждало фиаско, пишет «Стопкор».

Большая Новоселка – поселок городского типа на западе Донбасса, территориально относящийся к Волновахскому району. Это важный укрепрайон ВСУ фактически на стыке трех областей – Донецкой, Запорожской и Днепропетровской.

Параллельно с провальными штурмами на Угледарском направлении Донетчины и попытками «большого» прорыва в Запорожье (которые, похоже, существовали преимущественно в воображении росвоенкоров), армия РФ также пыталась атаковать позиции ВСУ в районе Великой Новоселки – и тоже бесполезно. Видео «эпик фейла» танкового подразделения оккупантов обнародовал 8 февраля украинский нардеп, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин.

«В районе н.п. Большая Новоселка Донецкой области российское командование приказало пойти на штурм позиций 231-го Днепровского батальона ТрО. В бой было введено несколько танков. Атака россиян была отбита. Один из российских танков был уничтожен», – говорится в сообщении.

Яркий момент подрыва вражеского танка был заснят оператором дрона аэроразведки 231-го батальона терробороны.

К чему стремится враг, проводя такие атаки? По мнению военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовца, оккупанты, вероятно, ожидают, что активизация боевых действий на разных участках (в частности, Бахмутский, Угледарский отрезки и не только) может существенно повлиять на способность Украины провести ожидаемую контрнаступательную операцию.

«Гипотетически это может повлиять, безусловно. Но, я очень сомневаюсь в том, что это произойдет в реальности. Потому что, на самом деле, у украинского военного командования, на сегодняшний день, существует целый ряд мер эффективного «противодействия» таким стремлениям противника», – заметил он.

Напомним, РФ сконцентрировала на Угледарском направлении Донецкой области мощный «ударный кулак» для штурмовых действий. Однако «элитные» российские подразделения после встречи с ВСУ лишились боеспособности и значительного количества бронетехники.

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