Зеленский в парламенте Британии: Россия проиграет и победа над ней изменит мир 1 8.02.2023, 16:53

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Президент Украины призвал передать ВСУ самолеты.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании. Глава украинского государства заявил, что Россия проиграет и победа над ней изменит мир.

«Мы всегда будем одержать верх над злом. Это лежит в основе наших и ваших традиций. Но как только старое зло побеждено, новое пытается поднять голову ... Но мы знаем: свобода - победит, мы знаем, что Россия — проигрывает», — сказал Зеленский, а зал на этих словах начал аплодировать.

Он добавил, что победа изменит мир и это будут изменения, в которых мир долго нуждался.

«Британия идет вместе с нами к самой большой победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор — большой или малый - будет знать, что его ждет в случае атаки на международный порядок», — добавил президент.

Во время своей речи президент Украины призвал передать ВСУ авиацию. Зеленский передал спикеру британского парламента шлем украинского летчика: «Горжусь нашими воздушными силами и я привез подарок в Великобританию...На нем написано «у нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее».

Зеленский уже встретился с премьерм-министром Британии Риши Сунаком. Глава британского правительства заявил, что Лондон будет поддерживать Украины до победы в войне.

Владимир Зеленский также проведет встречу с королем Британии Чарльзом III.

Как писал сайт Charter97.org, это второй зарубежный визит Зеленского с начала войны. Предыдущий был в США, где украинский президент выступил в Конгрессе и встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

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