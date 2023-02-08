The Telegraph: Путин планирует новый «блицкриг» 6 8.02.2023, 17:20

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Идет подготовка к новой атаке на восточном фронте.

После того, как ВСУ в Харьковской и Херсонской областях во второй половине 2022 года добились успехов, Россия может опять начать масштабное наступление. Это может произойти в ближайшие дни и недели. Последние несколько недель были наиболее кровавыми в и без того кровавой войне в Украине, обе стороны несут тяжелые потери. Следует быть готовым к тому, что станет еще хуже, пишет в статье для The Telegraph командир пехоты в отставке полковник Ричард Кемп.

Он напомнил слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что Россия мобилизовала значительно больше, чем 300 тысяч солдат. Речь может идти даже о полумиллионе новых бойцов.

И хотя Киев тоже накапливает силы и снабжает их современной техникой, которую передал Запад, у российского диктатора Владимира Путина большее преимущество в численности войск, чем в начале вторжения в Украину год назад, говорится в статье.

«Несмотря на постоянные оптимистичные репортажи о том, что в России заканчиваются артиллерийские снаряды, запасы Путина очень большие. А его заводы работают круглосуточно, производя еще больше», - пишет Кемп.

Командир пехоты в отставке отмечает, что Москва истощает силы обороны Украины на востоке перед новой российской атакой. В бой бросают «расходные» войска, что «соответствует давнему российскому стилю». В то же время Кремль бережет артиллерийские снаряды и бронемашины, которые тоже очень важны для быстрого «блицкрига», который планирует Путин.

«Правда в том, что недавно обещанная Украине техника, в частности, дальнобойные ракеты, танки и другие бронемашины, вряд ли будут доставлены вовремя, чтобы повлиять на эту битву, если Путин начнет наступление согласно графику, о котором говорит Киев», – пишет британский военный.

По его словам, критически важно, чтобы Запад не только продолжил военные поставки в Украину, но и увеличил их и передавал оружие быстрее.

«Если Путин завоюет больше территорий, то Киеву придется контратаковать мощнее. Ему потребуется больше бронемашин, лучшая противовоздушная оборона, более дальнобойные ракеты и большое количество артиллерийских снарядов и боеприпасов», – объясняет британский военный.

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