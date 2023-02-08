В Беларуси российские огурцы продают почти в два раза дороже экзотических ананасов 2 8.02.2023, 17:36

Цены на овощи и фрукты в магазине шокировали белоруску.

Жительница Барановичей Елена отправилась на днях за покупками в один из продовольственных магазинов и очень удивилась ценам на несезонные овощи. Настолько, что сфотографировала ценники и прислала их в редакцию портала Intex-press.

Килограмм огурцов из соседней России продавался в магазине по 15,99 рубля за килограмм, в то время как экзотический фрукт ананас, привезенный из Коста-Рики (а это более 10 тысяч км от Беларуси), стоил 8,04 рубля за кило, манго из Бразилии — 11,6 рубля за килограмм.

«Огурцы по 16 рублей, честно говоря, увидела впервые. Сразу возник вопрос: «А как же регулирование роста цен? И где белорусские огурцы, где «импортозамещение»», — отметила горожанка.

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