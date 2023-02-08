Ставки для Эрдогана предельно велики Алексей Макаркин

8.02.2023, 18:53

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Возникают многочисленные вопросы о действиях правительства Турции.

Землетрясение в Турции с многочисленными человеческими жертвами усугубляет электоральные проблемы президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которому в мае предстоит баллотироваться на новый срок и вести на парламентские выборы свою партию. Возникают многочисленные вопросы об эффективности действий правительства, о качестве работ строительных фирм, связанных с властью, и о том, почему не были услышаны предупреждения ученых. Хотя здесь есть вопросы — так, один из экспертов в прошлом году прогнозировал мощное землетрясение, но в Стамбуле, а не в провинциальных районах страны. Однако когда случаются бедствия, то на нюансы обращают мало внимания.

Проблемы были и раньше — рейтинги Эрдогана шли вниз, что заставило его отказаться от своего же принципа допускать к выборам всех возможных соперников с тем, чтобы потом их побеждать. Теперь же перед выборами суд первой инстанции вынес приговор самому перспективному сопернику Эрдогана — мэру Стамбула Экрема Имамоглу. Это свидетельствует о неуверенности Эрдогана в собственных силах и стремлении внести раскол в ряды оппозиции. Имамоглу пока не лишен права участвовать в выборах, так как приговор не вступил в законную силу, но оказался в «подвешенном» состоянии (формально приговор может вступить в силу и за пару дней до голосования, что означает снятие кандидата), что делает его выдвижение слишком рискованным.

Ситуация, в которой оказался Эрдоган — следствие конкурентного электорального авторитаризма, при котором на выборах есть реальная конкуренция, но находящийся у власти игрок имеет многочисленные преимущества, обусловленные административным ресурсом. Но они же имеют и оборотную сторону. По известному определению Адама Пшеворского, «демократия — это система, при которой партии проигрывают выборы», то есть обеспечивается сменяемость власти, а поражение на выборах не является ни социальным позором, ни преступлением.

У Пшеворского есть еще и тезис об уменьшении ставок в политических схватках — проигравшие могут ожидать, что для них не все потеряно. Такое уменьшение ставок способствует стабильности политической системы и соблюдению правил игры всеми сторонами. Если проиграешь выборы, то не будут возбуждены уголовные дела в отношении деятелей предыдущей администрации в рамках «политической мести», потерявшая власть партия останется в легальном пространстве, а оппозиция, с которой поступали по правилам, не заинтересованы в том, чтобы эти правила менять, понимая, что на следующих выборах она сама может потерять власть.

При конкурентном электоральном авторитаризме таких неформальных ограничителей нет. Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии и наиболее вероятный кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу еще до землетрясения заявил, что в случае победы оппозиции рухнет порядок, при котором правители с помощью тендеров раздают своим приближенным народные богатства. Теперь эти требования могут быть еще более усилены. Так что ставки для Эрдогана предельно велики.

Алексей Макаркин, Telegram

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