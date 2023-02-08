Джонсон призвал Британию предоставить истребители Украине
- 8.02.2023, 19:23
У Лондона есть 100 «Тайфунов».
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки, поскольку они необходимы для победы над российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом пишет Sky News.
«У нас есть более 100 самолетов «Тайфун». У нас есть более 100 танков Challenger 2. Лучшее одноразовое использование любой из этих единиц — это использование их сейчас для защиты украинцев — не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность», - заявил Джонсон.
По словам бывшего премьера, помощь Украине поможет оттеснить российского диктатора и сделает мир более безопасным.
«Сейчас самое время дать им то, что им нужно, чтобы закончить работу», - добавил он.