Джонсон призвал Британию предоставить истребители Украине 8.02.2023, 19:23

Борис Джонсон

У Лондона есть 100 «Тайфунов».

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал страну предоставить Украине истребители и танки, поскольку они необходимы для победы над российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом пишет Sky News.

«У нас есть более 100 самолетов «Тайфун». У нас есть более 100 танков Challenger 2. Лучшее одноразовое использование любой из этих единиц — это использование их сейчас для защиты украинцев — не в последнюю очередь потому, что так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность», - заявил Джонсон.

По словам бывшего премьера, помощь Украине поможет оттеснить российского диктатора и сделает мир более безопасным.

«Сейчас самое время дать им то, что им нужно, чтобы закончить работу», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».