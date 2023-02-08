Магазин с лукашенковской символикой в Могилеве переделали под секонд-хенд 4 8.02.2023, 19:32

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Красно-зеленая продукция оказалась невостребованной.

В Могилеве магазин по продаже государственной символики переделали в секонд-хенд, сообщают местные правозащитники.

Сперва это был книжный магазин «Раніца» на углу улицы Первомайской и проспекта Мира. Книжный магазин просуществовал полвека, но после банкротства предприятия «Могилевоблсоюзпечать» был перепрофилирован под продажу лукашенковской символики.

В 2021 году власти решили, что в каждом областном центре должны быть спецмагазины по продаже госфлагов, гербов и другой официозной продукции.

Но продукция оказалась невостребованной, и в октябре 2022-го агитационный магазин закрылся. Все имущество бывшей «Раніцы» было перевезено в книжный магазин «Світанак» на проспекте Мира возле Могилевского государственного университета. А на месте «агитационного магазина» открылся секонд-хенд.

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