Российский секретный спутник, за которым следили США, разрушился по неизвестным причинам 3 8.02.2023, 19:35

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иллюстрационное фото

Об этом сообщили Космические силы США.

Российский секретный спутник под названием «Космос-2499» в результате аварии распался на части. Об этом 7 февраля со ссылкой на представителей Космических сил США сообщает Space.

По данным издания, авария произошла на высоте в примерно 1169 км над поверхностью Земли.

В результате в околоземном пространстве образовалось облако из 85 обломков, которые потенциально опасны для других орбитльных аппаратов, в том числе и Международной космической станции. Из-за большой высоты обломки не могут сгореть в атмосфере и еще долго будут летать в космосе, говорится в статье.

Американские специалисты не пришли к единому мнению, какую задачу выполнял российский аппарат. По словам эксперта Анатолия Зака, он был отправлен на околоземную орбиту вместе с тремя другими военными спутниками РФ.

Наблюдая за ним с 2014 года, американские военные зафиксировали неоднократное его приближение к другим российским спутникам. Эксперты предположили, что они выполняют миссию по проверке новой технологии в космосе. Эта технология, возможно, состоит в том, что спутники могут преследовать другие аппараты, а также при необходимости выводить их из строя, пишет Space.

18-я эскадрилья космической обороны (SDS) Космических сил США, которая отслеживает искусственные объекты на орбите, написала 7 февраля в Twitter, что «Космос-2499» разрушился еще в ночь на 3 января.

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