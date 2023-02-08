Умер белорусский футбольный тренер Михаил Басс 8.02.2023, 19:45

Михаил Басс

Вся жизнь тренера была связана с могилевским футболом.

Вся жизнь тренера Михаила Басса, который умер на 76-м году жизни, была связана с могилевским футболом, наибольших успехов он добился с командой «Торпедо», которая под его руководством в 1990-е годы играла в высшей лиге, пишет Tribuna.

Тренировал могилевское «Торпедо» Михаил Басс с конца 1970-х, когда команда играла в чемпионате БССР. Собственно говоря, он команду и создал. Под его руководством она стала чемпионом БССР, два раза брала серебряные медали и один раз бронзовые.

В 1992 году могилевское «Торпедо» стартовало в элитной лиге первого чемпионата независимой Беларуси и не покидало ее 9 лет. Вылетела из высшей лиги команда «Торпедо-Кадино» только в 2000 году и вскоре прекратила свое существование. Все это время руководил командой Михаил Басс, самый успешный сезон был в 1995 году, когда «Торпедо» дошло до финала Кубка Беларуси.

Под руководством Басса в составе Могилевского «Торпедо» раскрылись такие известные футболисты, как Сергей Горлукович, Александр Седнев, Вячеслав Геращенко и Виталий Ланько. Здесь завершали свои карьеры Игорь Криушенко, Олег Кубарев, Андрей Скоробогатько, Сергей Ясинский, Эдуард Балтрушевич и Александр Рябоконь. Большинство из названных футболистов впоследствии стали успешными тренерами.

После окончания тренерской карьеры Михаил Басс работал директором спортивного клуба «Торпедо» в Могилеве.

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