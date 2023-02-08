Германия и Польша планируют созвать «танковую коалицию» 8.02.2023, 20:28

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Уже на следующей неделе.

Западные партнеры могут поставить Украине первый батальон боевых танков Leopard 2 в течение трех или четырех месяцев с начала года. Об этом заявил в среду, 8 февраля, министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Варшаву, передает DW.

«Мы могли бы поставить по крайней мере один батальон в первые четыре, а может быть, и три месяца этого года, и затем нам, естественно, нужно будет действовать как можно быстрее», - указал Писториус, добавив, что батальон будет состоять примерно из 31 танка.

Глава ведомства также сообщил, что Германия и Польша хотят созвать встречу стран, которые планируют поставить Украине Leopard 2. Подобный формат будет служить сближению интересов этих государств, добавил Писториус после встречи с польским министром национальной обороны Мариушем Блащаком в Варшаве.

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