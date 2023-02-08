Танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте 8.02.2023, 21:02

Об этом заявил премьер Великобритании.

Британские танки Challenger 2 прибудут в Украину в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риши Сунака.

«Великобритания ускоряет доставку оборудования в Украину, чтобы обеспечить, что оно достигнет линии фронта Украины в ближайшие дни и недели, а не месяцами или годами», - сказал Сунак.

По его словам, украинские экипажи, прибывшие в Великобританию на прошлой неделе, будут использовать основные боевые танки Challenger 2 для защиты Украины в следующем месяце.

Премьер отметил, что он рад, что они согласились расширить обучающую программу, по которой только за последние шесть месяцев было подготовлено 10 тысяч военнослужащих.

Также он сообщил, что вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским подписали «декларацию о дальнейшем углублении сотрудничества».

«Мы должны вооружить Украину в краткосрочной перспективе, но мы должны укрепить Украину в долгосрочной перспективе. Ваша страна больше не может быть столь уязвима для нападения», - подчеркнул Сунак.

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