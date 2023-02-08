Блинкен: Финляндия и Швеция скоро могут вступить в НАТО 8.02.2023, 23:15

Процесс вступления стран в Альянс близится к завершению.

Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

8 февраля в государственном департаменте США Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Именно сейчас пора завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — подчеркнул Блинкен.

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