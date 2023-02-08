Блинкен: Финляндия и Швеция скоро могут вступить в НАТО
- 8.02.2023, 23:15
Процесс вступления стран в Альянс близится к завершению.
Финляндия и Швеция, заявившие в мае прошлого года о совместном намерении вступить в оборонный Альянс, уже скоро смогут вступить в НАТО.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
8 февраля в государственном департаменте США Блинкен встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
«Именно сейчас пора завершить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО», — подчеркнул Блинкен.