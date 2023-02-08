Си Цзиньпин говорил Синдзо Абэ, что не стал бы коммунистом в США 8.02.2023, 23:38

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Вместо этого он предпочел бы стать членом Демократической или Республиканской партии.

Председатель Китая Си Цзиньпин говорил экс-премьеру Японии Синдзо Абэ, что не вступил бы в Коммунистическую партию, если бы родился в США. Вместо этого он предпочел бы стать членом Демократической или Республиканской партии, передает Bloomberg со ссылкой на мемуары Абэ, которые вышли в Японии.

Книга называется «Абэ Синдзо: Кайкороку (в переводе с японского — мемуары. — Прим.)», уточняет Yomiuru Shinbun. Она поступила в продажу в Японии 8 февраля и основана на серии интервью с Абэ. В мемуарах описывается общение политика с другими мировыми лидерами, в том числе с президентом России Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

«Другими словами, он (Си Цзиньпин. — Прим.) не видел никакого смысла в партии, которая не обладает политической властью», — говорил Абэ.

Синдзо Абэ был премьер-министром Японии в 2006-2007 годах, а после — с 2012 по 2020 год. Он умер 8 июля 2022 года после покушения в префектуре Нара. Когда политик выступал с речью в поддержку Либерально-демократической партии Японии, которую ранее возглавлял, в него выстрелил местный житель Тэцуя Ямагами. Политик получил ранения в область груди и шеи и позднее умер в больнице.

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