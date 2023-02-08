Как работает ракета GLSDB, которую получит Украина
- 8.02.2023, 23:54
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Впечатляющее видео.
Украинские военные получат в свое распоряжение дальнобойную крылатую бомбу GLSDB. Она бьет на расстояние в 150 км.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики в Telegram.
Ракета GLSDB входит в новый пакет помощи, который США предоставит Украине. Она является экспериментальным гибридом и объединяет в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.
GLSDB будет выпускаться из земли и высокоточна.
Основные характеристики изделия:
масса - 130 кг;
длина - 1800 мм;
дальность поражения - до 150 км;
масса боевой части - 93 кг;
платформы для запуска - M270, HIMARS.