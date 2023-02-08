Как работает ракета GLSDB, которую получит Украина 8.02.2023, 23:54

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Впечатляющее видео.

Украинские военные получат в свое распоряжение дальнобойную крылатую бомбу GLSDB. Она бьет на расстояние в 150 км.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций при Министерстве культуры и информационной политики в Telegram.

Ракета GLSDB входит в новый пакет помощи, который США предоставит Украине. Она является экспериментальным гибридом и объединяет в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.

GLSDB будет выпускаться из земли и высокоточна.

Основные характеристики изделия:

масса - 130 кг;

длина - 1800 мм;

дальность поражения - до 150 км;

масса боевой части - 93 кг;

платформы для запуска - M270, HIMARS.

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