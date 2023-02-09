Зеленский: Европейцы должны понимать, что помогая нам, они помогают себе 9.02.2023, 1:06

Владимир Зеленский

Дело не только в Украине.

Европейское сообщество должно понять, что помогая нам — предоставляя Украине военную помощь, они помогают и себе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Le Figaro.

По его словам, согласие Германии поставить Украине танки своего производства означает, что страны вместе против РФ.

«То, что они (немцы, - ред.) согласились поставить нам танки, означает, что мы все вместе против российской агрессии. Завтра речь может идти о самолетах или о чем-то другом. Но лучше пожертвовать военной техникой, это дешевле, чем жертвовать гражданским населением, которое станет следующей целью», - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что его работа заключается в том, чтобы заставить западные страны помочь Украине.

«Когда у вас на границах россияне, вам приходится жертвовать собственным населением. Моя работа заключается в том, чтобы заставить западные страны помочь нам. Потому что дело не только в нас... Европейцы должны понять, что, помогая нам, они и помогают себе. Вот что я говорю всем лидерам, которые хотят поскорее остановить войну, потому что боятся, что она перекинется на их территорию», - заявил глава государства.

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