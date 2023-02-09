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Жители российского Забайкалья выступили против пышных похорон ликвидированного «вагнеровца»

  • 9.02.2023, 2:18
Жители российского Забайкалья выступили против пышных похорон ликвидированного «вагнеровца»

Два года назад оккупант был осужден за убийство.

Половина жителей поселка Жирекен в Забайкальском крае выступила против церемониальных похорон погибшего на войне в Украине наемника «ЧВК Вагнера» Никиты Касаткина. Два года назад он был осужден за убийство.

Об этом пишет телеграм-канал Astra.

«У нас действительно неоднозначная ситуация в поселке. Молодой человек был осужден за убийство. Это было всего два-три года назад, у людей это в памяти. Половина поселка говорит: «Мы что, теперь из убийц героев будем делать?" Половина говорит , что он на СВО кровью выкупил грехи. Поселок разделился на два лагеря, они там между собой баталии устраивают», - рассказала глава поселка.

Родственники Касаткина жаловались, что им отказали в организации прощания в Доме культуры. Позже в конфликт вмешался глава района Виктор Наделяев.

«Этот парень погиб на «специальной военной операции», отстаивая интересы нашего государства, нашего субъекта федерации, Чернышевского района и поселка Жирекен. Это наши люди, они защищают нас с вами, защищают наше государство. Они герои, и мы отдадим им все почести», - заявил он.

В конце концов, родственники согласились устроить прощание в доме двоюродной тети Касаткина.

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