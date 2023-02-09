Глава Госдепа США: Военные поставки Украине меняются для наступления ВСУ 9.02.2023, 3:31

Энтони Блинкен

По словам Блинкена, у Киева «должно быть все, что ему нужно».

США корректируют предоставляемую Украине военную помощь, чтобы ВСУ обладали всем необходимым для эффективной самообороны и нового наступления на занятые российскими войсками территории страны, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Трансляция шла на YouTube ведомства.

«На каждом шагу мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было все, что ей нужно <...>. По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — сказал госсекретарь США.

Блинкен заверил, что Вашингтон вместе с союзниками продолжит придерживаться этого принципа в вопросах поставок новых вооружений Киеву, которые в данный момент «могут быть наиболее эффективными».

Столтенберг на той же пресс-конференции заявил о необходимости поставок таких вооружений для ВСУ, которые бы помогли украинской армии вернуть занятые Россией территории, а стране — остаться независимым государством. В НАТО не видят намерений России завершить конфликт.

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