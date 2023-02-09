Яковина: Ликвидация Мангушева – это первый выстрел гражданской войны в РФ 1 9.02.2023, 8:14

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Иван Яковина

Раскол между Кремлем и «партией войны» усиливается.

Утром 8 февраля в больнице оккупированной Кадиевки (бывший Стаханов) скончался одиозный российский пропагандист Игорь Мангушев под позывным «Берег». Его ликвидация свидетельствует о том, что Кремль потерял лояльность так называемых турбопатриотов, на которых опирался при вторжении в Украину.

Об этом в своем блоге в Facebook написал журналист, военный и политический обозреватель Иван Яковина.

Он напомнил, что Мангушев, открыто призывавший к геноциду украинцев, возглавлял в «Л/ДНР» группу по борьбе с дронами. Он представлял серьезную опасность для Украины. Однако при этом погиб от рук своих же товарищей по «русскому миру». Его в глубоком тылу казнили, по всей видимости, россияне на одном из блокпостов в Кадиевке. Судя по всему, наемника поставили на колени и выстрелили в затылок в упор.

«Друзья и соратники Мангушева провели собственное расследование, которое пришло к однозначному выводу: его убили по прямому приказу из Москвы люди из некоей зондеркоманды «вагнеровцев» и/или «кадыровцев», которая сейчас занимается отстрелом излишне самостоятельных и говорливых российских фашистов, которым Путин кажется слишком неэффективным и слабым. Сами эти фашисты сейчас одновременно трясутся от страха и кипят гневом», - рассказал Яковина.

Примечательно, что одним из соратников ликвидированного Мангушева является российский чекист, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков).

В последнее время он все чаще и все более резко критикует высшее руководство РФ, в том числе диктатора Владимира Путина. Со слов журналиста, Путин, оказавшийся слишком слабым для захвата Украины, потерял поддержку со стороны фашиствующей публики в РФ. Z-патриоты уходят в вооруженную оппозицию путинскому режиму.

«Убийство Мангушева вполне может оказаться первым выстрелом гражданской войны в РФ», - констатировал Яковина.

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