ВСУ обнаружили и уничтожили танки и пехоту РФ в 6 км от Угледара 9.02.2023, 8:38

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Сгорела колонна из 10 вражеских бронемашин.

Подразделение аэроразведчиков воинской части А1108 ВСУ показало охоту на бронетехнику и пехоту армии РФ. Охота состоялась в 6 км от Угледара Донецкой области.

Информация обнародована на официальной странице Facebook подразделения.

Аэроразведчики опубликовали достаточно длительное видео, на котором зафиксировали несколько попыток армии РФ продвинуться в Угледар. Дата публикации – сутки назад.

Первая часть записи - не слишком высокого качества, но на нем есть специальные метки, которые помогают разобраться:

вот бронетехника армии РФ движется по улицам населенного пункта;

за машинами следят – засекли посреди поля, где они разместились группой, удобной для нанесения удара;

где-то неподалеку засекли продвижение живой силы противника - если присмотреться, видны 3 фигуры;

следующие кадры – прилеты украинских снарядов – дрон улетел слишком далеко, но вспышки взрывов хорошо видны;

рядом с первой партией нападающих – еще одна группа из бронемашин и пехоты;

сюда также прилетает – взрывается и загорается.

Следующие несколько минут – видео в лучшем качестве. Именно оно помогло идентифицировать, где произошли события:

вновь видна колонна бронемашин посреди улицы - несколько групп по 3-5 ед. техники;

когда бронемашины выезжают в поле – по ним гарантированно бьет украинская артиллерия;

аналогично судьба постигла и штурмовиков - дрон показывает, как телами устлана обочина у грунтовой дороги

OSINT-аналитики установили, где произошли события.

Если обозначить точку на карте, то видно, что расстояние до укреплений ВСУ под Угледаром – около 6 км.

В итоге можно заключить, что, похоже, наступательные действия армии РФ шансов на успех не имели: каждое движение вражеских колонн видели аэроразведчики ВСУ, артиллерия прицеливалась и била в по живой силе, и по бронемашинам армии РФ.

Комментаторы насчитали от 8 до 10 бронемашин, загоревшихся на кадрах аэроразведчиков.

Если предположить, что российское командование использовало под Угледаром БМП-2, то население России потеряло в течение нескольких минут видео от 17,6 до 22 млн долларов.

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