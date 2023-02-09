Excalibur ВСУ превратил в факел российскую «Осу» 9.02.2023, 8:55

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Уникальные кадры боевой операции.

В Сети появилось видео использования украинскими войсками на фронте натовского снаряда M982 Excalibur. Артиллерия ВСУ уничтожила на фронте российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса». Военные использовали во время операции натовский высокоточный снаряд M982 Excalibur калибра 155 мм.

Видео доступно на Telegram-канале «Украина 365».

«Осу» российские оккупанты попытались спрятать под навесом, но не сильно в этом преуспели. Разведка ВСУ обнаружила скопление военной техники ВС РФ.

По вражескому объекту был нанесен высокоточный удар, после чего там начался сильный пожар. При ударе россияне лишились не только ЗРК, но и другой военной техники. Потери уточняются.

Отметим, что «Экскалибуры» появились на вооружении украинской армии уже после полномасштабного вторжения российской армии. Их ВСУ в качестве военной помощи передали Соединенные Штаты и Канада.

Excalibur можно использовать вместе с гаубицами М777, которые есть на вооружении ВСУ.

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