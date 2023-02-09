В Бердянске взорвали полигон, где тренировали российских «мобиков» 9.02.2023, 9:20

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Мощные взрывы были слышны во всех районах оккупированного города.

Во временно оккупированном российскими войсками Бердянске Запорожской области вечером 8 февраля прогремели взрывы. Их было слышно во всех районах города.

Об этом сообщили местные каналы в Telegram. Информацию также подтвердила и глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

По ее словам, в городе было слышно как минимум четыре взрыва. Кроме того, она сказала, что в центре Бердянска якобы начался пожар, однако позже эти данные опровергли.

Канал «Бердянск Сейчас» сообщил, что, по предварительной информации, есть прилет на территории военного полигона, где тренировались российские мобилизованные. Отметим, что официального подтверждения этим данным нет, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины взрывы в Бердянске пока не комментировали.

По словам местных жителей, громко было во всех районах города, а также в соседних селах. А на Бердянской косе якобы работала вражеская система ПВО.

«У нас на горе два взрыва. Примерно как днем», «Стены затряслись. Колония», «Центр. Очень громко. Или сбили, или вылеты пошли», «В Бердянске много мощных взрывов», «В центре такой бах был!», «В соседних селах было громко!» – опубликовали на канале сообщения бердянцев.

Также авторы канала сообщили, что в некоторых микрорайонах временно захваченного оккупантами города было слышно сигнал воздушной тревоги.

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