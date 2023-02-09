«Все началось с банального объявления о вознаграждении за оформление авто» 5 9.02.2023, 9:30

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Белорусы, получившие льготы по 140-го указу, отбиваются от налоговой.

Льготников для оформления авто ищут через рекламу в соцсетях, группы в мессенджерах, баннеры, объявления на столбах и подъездах. Некоторые многодетные семьи и люди с инвалидностью откликаются. Мы не раз писали, что услуга довольно рисковая для «вешалок» — в первую очередь для них самих, потому как могут возникнуть вопросы со стороны налоговой. Весной 2021 года уже проходила волна таких проверок: вызывали на разговор «малообеспеченных» покупателей Tesla, о чем сообщали в МНС.

Сайт onliner.by рассказал, как неприятная ситуация выглядит «снизу» — глазами людей, согласившихся на фиктивное по сути оформление за 200 долларов.

Общая картина рынка

После шокового подорожания в 2011 году таможенных пошлин на ввоз легковых автомобилей было сделано послабление: в 2019-м появилась «форточка» в виде 140-го указа — инвалиды (1-й и 2-й группы), а также многодетные семьи смогли рассчитывать на 50%-ное возмещение один раз в год. Нельзя исключать, что многие льготники воспользовались возможностью для собственных нужд. Но и нет смысла отрицать, что большинство льготных оформлений осуществляется для третьих лиц: перекупщиков или реальных покупателей (в том числе из России). Сразу же, еще в 2019 году, появились люди, предлагающие пригнать и оформить машину на многодетную семью.

Сегодня, в 2023 году, в условиях дефицита автомобилей в салонах дилеров ввоз из-за границы достиг 80% от всего рынка купленных в РБ легковушек. Игроки рынка заявляют прямо: огромная доля поставленных в Беларусь из Европы и США машин оформляется именно по 140-му.

Как выглядит процесс

Параллельно с поиском автомобиля для ввоза ищут и льготника, согласного на оформление. За услугу платят от 200 до 500 долларов, за премиальные модели — больше. В последнее время такса подросла.

Машина прибывает на СВХ (склад временного хранения).

У нотариуса оформляют доверенность на растаможку на фамилию льготника. Он даже не видит авто.

Декларанты на СВХ обычно ничего не спрашивают по этому поводу, никак не требуют доказать право на льготу. Лишь принимают документы и выдают реквизиты на оплату сборов: таможенного, утилизационного, за хранение и за услуги.

После оплаты машину можно забрать, оформить договор на реального владельца. Льготник появляется во второй раз — в МРО для снятия/постановки на учет.

Был и альтернативный, более рискованный способ — с визитом льготника только к нотариусу (без белорусского МРО). В таком случае автомобиль с удостоверением на ввезенное ТС от таможни (синий бланк формата А5) и без номеров сразу перегоняли в Россию, оформляли непосредственно там. Специалисты рынка подозревают, что описанная далее история — последствия именно такой схемы.

Случай в Бресте: 15 инцидентов, и все по одной схеме

Самое неприятное может начаться позже — когда дорогими покупками заинтересуется налоговая. А такое порой случается, это часть работы налоговиков. Буквально недавно в МНС отчитались, что за прошлый год обнаружили более 3,7 тыс. человек, которые жили не по средствам (когда расходы превышают легальные доходы). Этих людей обязали выплатить в общей сложности 22,5 млн рублей.

Похоже, среди них оказался и Сергей из Бреста, а заодно еще как минимум 14 человек из облцентра, столкнувшихся с той же проблемой.

«Все началось с банального объявления о вознаграждении за оформление авто, — описал развитие событий мужчина. — Несколько людей отозвалось. Ни у кого из нас больших денег на покупку машин не было, нам не давали деньги для их приобретения. Нужно было за небольшое вознаграждение ($200) оформить автомобили на себя. Просили подписать договор на приобретение данных машин (стать их владельцами), некоторых — подписать еще доверенность на право распоряжения. Никто из тех, кто оформлял, не видел автомобилей — только в договорах упоминается полное название модели и год выпуска. Среди машин фигурировала и Tesla Plaid за 122,7 тыс. долларов».

«С нами держали связь три человека, — уточнил брестчанин. — Один из них — Вадим — тоже оформлял на себя, присутствовал при всех юридически значимых действиях у нотариуса, передавал нам документы для налоговой (инвойсы, договоры, расписки), вел со всеми нами переписку в мессенджерах, пересылал сообщения от других участников схемы. Александр оформлял автомобили, присутствовал при растаможке. На третьего участника оформлялась доверенность у нотариуса — вероятно, именно он перегонял машины в РФ для последующей перепродажи».

Сколько льготников согласилось оформить на себя чужую машину ради 50-процентной скидки, Сергею доподлинно неизвестно. Он знает точно о 15 случаях, исходя из последствий: «По шести из них налоговая выставила «штрафы» — около 50—60 тыс. рублей каждому за пригнанные авто стоимостью 100—120 тыс. евро (видимо, имеется в виду сумма налогов на расходы, которые превышают доходы. — Прим. Onlíner). Уже идет пеня. Люди объединились и написали коллективное обращение в МНС с просьбой разобраться и привлечь к ответственности тех, кто организовал эту схему, направить «штрафы» именно им. Подчеркну, что те трое не скрываются, пересылают документы, подтверждающие, что платили за льготников. Поначалу налоговики принимали такие документы, и у некоторых проверка на этом заканчивалась, но позже она возобновилась — даже для тех, к кому налоговая ранее перестала иметь претензии. Насколько мне известно, организаторов вызывали в МНС, они давали объяснения. В качестве версии, чтобы уйти от проверок, предлагали и расписки, по которым якобы россиянин передавал (давал взаймы) деньги для покупки авто для себя, а потом эту сумму ему вернули. Но это ложь».

В коллективном обращении в МНС указано: «Вы нас просили сообщить источники получения доходов, связанных с покупкой дорогих автомобилей, пригнанных из-за рубежа. В своих пояснениях мы ссылались на то, что не покупали данные автомобили, не продавали, судьба этих автомобилей нам неизвестна. Ни у кого из нас таких больших денег не было, нам также никто не давал деньги для их приобретения. Нас всех ввели в заблуждение, предложив оформить «на себя» автомобили за небольшое вознаграждение и попросив только подписать договор. А теперь мы все вынуждены доказывать отсутствие превышения расходов над нашими доходами».

И как доказать, что льготник не видел денег?

Выходит, льготники не держали в руках крупные суммы, не видели автомобили. Но по бумагам все выглядит иначе. «Получается, на человека можно повесить право собственности, а платить за его авто может третье лицо. И если это третье лицо берет на себя ответственность, то где тут превышение расходов у собственника? При этом и к тому, кто заплатил, тоже особых вопросов быть не может, ведь авто числится не на нем. Налоговая же делает вывод о доходах исходя из бумаг о праве собственности, а не чеков или других платежных документов», — говорит Сергей.

Каким бы логичным объяснение льготников ни было, перед налоговой, как видим, приходится отвечать именно им — по тому простому правилу, что в бумагах зафиксированы их имена. И тут выбор невелик: или добровольно платить подоходный налог с неподтвержденных расходов (20% от неучтенного дохода), или его взыщут принудительно (от удержания с зарплаты до ареста имущества). Можно ответить и за нарушение условий растаможки, потому как в 140-м указе четко прописано, что льгота применяется при ввозе авто для личного пользования. Ну а если для перепродажи — «доплатите недостающие 50% растаможки». Соответственно, и версия с распиской (одолжил — продал — отдал долг с полученных денег) грозит тратами.

Реальные же покупатели не упоминаются в документах в качестве владельцев ТС. Из доказательств их участия в сделке у льготников остаются лишь скриншоты переписок в мессенджерах — в том числе с инструкциями насчет общения в налоговой и с упоминанием, что посредник получает деньги за поиск новых льготников.

Вчера из МНС пришел ответ на коллективное обращение. «В нем отказ: проверка проводится в отношение отдельных физлиц, их нельзя объединить, — перечисляет тезисы Сергей. — Уголовные дела не возбуждаются налоговыми органами. Если считаете, что вас обманули либо сделка является мнимой, можете обратиться в ОВД».

Брестчане намерены обратиться в прокуратуру с просьбой разобраться в этом деле. Хотя вопрос этот, вероятно, стоит перенаправить в суд по гражданским делам, составить иск о расторжении договора купли-продажи. Но для положительного исхода нужно будет найти машину и ее владельца на просторах РФ, а позже заставить доплатить его те самые 50% растаможки. Насколько это вероятный исход? Скажем так: пока подобные судебные решения в СМИ не освещались.

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