Guardian: Британия готовится к передаче Украине боевой авиации 2 9.02.2023, 9:37

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Поручение дал премьер-министр Риши Сунак.

Великобритания готовится к передаче Украине боевой авиации. Глава правительства Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить вопрос о том, какие самолеты можно предоставить ВСУ.

Информацию подтвердил представитель Сунака, о чем написали сразу несколько влиятельных изданий: WSJ и Guardian.

Как сообщал сайт Charter97.org, 8 февраля, с визитом в Лондон прибыл украинский президент Владимир Зеленский.

Сунак, встречая его, сделал несколько важных заявлений: пообещал помочь Украине одержать победу в войне уже в 2023 году, а также анонсировал обучение украинских военных пилотов.

Сам Зеленский, выступая перед британским парламентом, подарил его спикеру шлем одного из украинских пилотов. Он отметил, что «заранее благодарит» Лондон за авиацию.

Теперь же появилось подтверждение, что Сунак поручил Минобороны начать подготовку к поставкам. Сроки не озвучены. Однако, судя по всему, решение будет не быстрым.

«Премьер-министр поручил министру обороны изучить, какие самолеты мы могли бы предоставить, но, чтобы было ясно, это долгосрочное решение, а не краткосрочные возможности, в которых сейчас больше всего нуждается Украина», - заявил официальный представитель британского правительства.

Он добавил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято. Кроме того, в Лондоне подчеркнули, что намерены в самом ближайшем времени обеспечить передачу Украине своих танков «Челленджер», а также «средства дальнего радиуса действия», которые помогут Украине одержать победу над российским агрессором.

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