Минскую недвижимость начало «штормить» 1 9.02.2023, 9:40

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фото: onliner

Рынок квартир в столице заметно просел.

Количество сделок на рынке квартир в Минске в IV квартале 2022 года уменьшилось на 4,5 %, но в целом год для рынка квартир оказался лучше прошлогоднего. Об этом сообщило Национальное кадастровое агентство.

По данным Национального кадастрового агентства, в Минске за IV квартал 2022 года было совершено 3 987 сделок купли-продажи квартир. Это на 4,5% меньше соответствующего показателя III квартала 2022 года.

За три последних месяца года меньшими получились результаты продаж и по площади жилья: продано 201,4 тысяч кв. м жилья на общую сумму $273,2 млн, что на 4,6% меньше, чем в III квартале. Объем продаж в денежном эквиваленте снизился не так заметно – на 1,2% в последнем квартале 2022 к такому же периоду 2021.

Популярными у покупателей были 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. На первые пришлось 49% от всех сделок за IV квартал, а на вторые – 32 %. По площади больше всего продавались квартиры до 45 кв. м, по планировке большой спрос на «студии», «евродвушки» и квартиры со свободной планировкой.

Итог года таков: в Минске проведено 15 020 сделок с квартирами. Это на 3,1% больше соответствующего показателя 2021 года.

Примечательно, что на рынке первичного жилья в столице Беларуси за 2022 год около 72% из 2 547 сделок купли-продажи пришлось на микрорайон «Минск-Мир».

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