«Пригожин уже смертник» 2 9.02.2023, 9:43

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Главарь ЧВК «Вагнера» стремительно теряет авторитет.

Скандальный главарь террористической ЧВК Вагнер Евгений Пригожин начал терять контроль над заключенными, которых отправляют на войну против Украины. Кроме того, у Пригожина уже нет поддержки среди окружения российского диктатора Владимира Путина и его элиты.

Как отметила основательница российской благотворительной организации «Русь сидящая» Ольга Романова в интервью «24 каналу», в Кремле Пригожина воспринимают как прислугу. По ее мнению, для окружения Путина он выскочка, официант, повар и вообще никто. Он много лет знаком с диктатором, но он всегда был для него прислугой. В то же время она подчеркнула, что «повар Путина» уже смертник.

«Пригожин смертник. Он это прекрасно понимает. Ничего уже с этим сделать нельзя, изменить ничего нельзя», - отметила она.

По мнению правозащитницы, Пригожина ждет Международный уголовный суд в Гааге. Если же главе ЧВК «Вагнера» не повезет, то он либо погибнет в боях, либо его приплюснут путинские соратники или сам Путин, либо его кто-то отравит. Она подчеркнула, что жить главе Вагнера будет невозможно.

«Только сражаясь за собственную жизнь, что он собственно сейчас и делает, может ее таким способом продлить», - отметила Романова.

По ее словам, Пригожин слишком много плохого сделал за свою жизнь, чтобы получить прощение от мира и общества – это невозможно.

«Это, безусловно, военный преступник. Он не глупый человек, поэтому не боится ничего и ему нечего терять. Он продолжает свои дни на земле за счет жизней, которые он кладет на войне», - рассказала она.

Романова сообщила, что именно из-за этого он и является ценным для Путина. Правозащитница пояснила, что смерть выгодна для президента России. Из-за этого Пригожин до сих пор и держится на плаву.

«Окружение Путина, конечно, боится Пригожина, абсолютно его не уважает и желает от него избавиться», - подчеркнула она.

Романова добавила, что сейчас Пригожин продолжает терять влияние, потому что в российские тюрьмы пришли представители Министерства обороны. Теперь уже они вербуют заключенных. И заключенные предпочитают Минобороны РФ, а не ЧВК Вагнера. Причина - запугивание внесудебной карой.

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