«Вырезали почку, а через месяц уже назад» 9.02.2023, 10:20

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ФОТО: reuters

Россия бросает в бой солдат с увечьями.

В РФ привлекают к войне против Украины даже тяжелораненых оккупантов. Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) перехватило телефонный разговор российского оккупанта.

Он рассказал, как его сослуживца бросили на фронт после удаления почки. Дефицит живой силы в оккупационной армии РФ настолько велик, что оккупантам приходится привлекать к агрессии даже солдат с инвалидностью.

Такой случай как раз обсуждал российский военный в перехвате. «Знакомый товарищ. Е*нуло ему, короче. Его где-то на поле боя подбило, почку вырезали. Отпустили домой отлежаться, и все. Ну как домой… дома посидел месяц-два, опять забрали с одной почкой», - рассказал российский солдат.

Он уточнил, что тяжелое ранение его сослуживца не был задокументировано, так как медицинская система в РФ и на оккупированных территориях не справляется с потоком пациентов с фронта, там творится хаос.

«Почки у него по факту нет, по бумагам это нигде не проходит… Он де*ил. Пока дома сидел… Кто делал операцию, вообще неизвестно. Вырезали почку в Ясиноватой», - говорится в перехвате.

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