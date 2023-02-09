Ученые: Жителям Земли наконец-то стала видна редкая «зеленая» комета 9.02.2023, 10:41

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В последний раз ее наблюдали неандертальцы.

Ближе всего к Земле комета, которую видели в последний раз неандертальцы уже приближалась 1 февраля этого года. Но слишком яркая Луна помешала в полной мере насладится летящим «зеленым» ледяным шаром с хвостом. Но на этой неделе будет уникальная возможность увидеть комету C/2022 E3 ZTF в небе достаточно хорошо. Учитывая то, что в следующий раз она может и не прилететь снова к Солнцу через 50 тысяч лет, это может быть последний шанс для человечества наблюдать за этим космическим объектом, пишет Forbes.

Комету C/2022 E3 ZTF назвали «зеленой» из-за характерного оттенка, который виден в небе во время ее полета. Фокус уже писал об этой долгопериодической комете, которая в последний раз приближалась к Земле 50 тысяч лет назад. В то время последние неандертальцы и Homo sapiens все еще были соседями в некоторых частях Европы, и мы можем быть последними представителями нашего вида, которые видели эту комету.

Больше всего шумихи в СМИ эта комета наделала в середине прошлой недели, ведь 1 февраля она подлетела достаточно близко к Земле, после того как на некоторое время «встретилась» с Солнцем. Что значит близко? По космическим меркам расстояние в 41,5 млн км – это так, недалеко. После этого события интерес к ней резко снизился. Но слишком яркая Луна в тот день, да и в течении последующих дней не позволили в полной мере насладится полетом очень редкой кометы в ночном небе.

Кстати, чешский астроном Петр Хоралек смог сделать уникальное изображение летящей к Земле кометы, которая находилась как раз между двумя знаменитыми созвездиями – Большой и Малой Медведицей.

Когда можно увидеть комету C/2022 E3 ZTF на этой неделе?

Но на этой неделе выпадает уникальный шанс все-таки увидеть комету C/2022 E3 ZTF максимально четко в то время, когда она постепенно отдаляется от нашей планеты. Учитывая то, что к концу недели Луна уже не будет так ярко светить, такой не сильно выделяемый на фоне звезд объект может стать хорошо видимым.

По словам ученых, начиная с вечера четверга, 9 февраля и в следующие 10 дней вечернее и ночное небо будет практически лишено лунного света. А значит небо будет значительно темнее и зеленый ледяной шар станет доступен для обозрения. Единственное что нужно иметь – это бинокль, так как, к сожалению, невооруженным глазом этот объект увидеть будет невозможно.

По словам ученых, все же самое лучшее время для наблюдения за кометой C/2022 E3 ZTF – это вечер и ночь 10 и 11 февраля. Кстати, уже в эту субботу комета подлетит очень близко к Марсу.

Почему комета C/2022 E3 ZTF имеет зеленый цвет?

Если ответить коротко, то все дело в углероде. Кометы в основном состоят из льда, но только часть этого льда представляет собой обычную замерзшую воду. Они также состоят из таких замороженных соединений, как метан и аммиак. Когда лед испаряется под действием солнечного тепла, то излучение Солнца также разрушает некоторые из молекул леда, поэтому углерод в метане оказывается в виде двух атомов углерода, связанных вместе. Это называется атомарным углеродом, и это очень короткоживущая молекула. Но все время своего существования она отражает свет в длинах волн, которые придают комете C/2022 E3 ZTF характерное зеленоватое свечение.

Куда направляется комета C/2022 E3 ZTF?

С тех пор, как комета была открыта в марте прошлого года ученые моделируют траекторию ее полета. Некоторые исследователи считают, что еще как минимум один раз она подлетит к Солнцу через 50 тысяч лет. Но другие ученые утверждают, что комета может вырваться из гравитационного влияния Солнца и улетит в межзвездное пространство. Фокус уже писал о том, чем являются эти обширные участки космоса.

До сих пор ученые пока так и не выяснили, появилась ли комета C/2022 E3 ZTF где-то на краю Солнечной системы, или все же она является межзвездным объектом, который попал под действие гравитации Солнца 50 тысяч лет назад.

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