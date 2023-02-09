Против пропагандиста Азаренка организовали диверсию? 9.02.2023, 10:53

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Во время выступления лукашиста выключили электричество.

Белорусский пропагандист Григорий Азаренок проводил встречу в Минском госколедже инновационных строительных технологий. В какой-то момент в здании, выключили электричество.

Об этом сообщает одна из провластных газет. Электричество пропало, когда лукашист рассказывал выдумки о событиях 2020-го в Беларуси. В результате пропагандисту пришлось говорить с собравшимися без микрофона.

Через некоторое время свет снова появился. Как раз речь шла об экономических санкциях против режима Лукашенко.

Как ранее писал сайт Charter97.org, Украина ввела санкции против белорусских пропагандистов. В список попали Игорь Тур, Григорий Азаренок, Александр Шпаковский, а также гендиректор СТВ Александр Осеенко.

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