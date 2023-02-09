На трикотажной фабрике в Пинске вспыхнул пожар
- 9.02.2023, 11:02
Причина пожара устанавливается.
Сегодня ночью в МЧС поступило сообщение о пожаре в одноэтажном железобетонном здании главного производственного корпуса на территории ОАО «Полесье» в Пинске.
В результате пожара в складском помещении уничтожены 50 кг пряжи в бобинах, закопчено помещение. 1950 кг пряжи удалось сохранить.
Пострадавших нет, работа предприятия не нарушена. Причина пожара устанавливается.
«Полесье» - одно из самых крупных предприятий легкой промышленности Беларуси.