Пригожин заявил о прекращении вербовки заключенных в ЧВК «Вагнера» 9.02.2023, 10:59

1,478

На главаря наемников надавили из Кремля?

Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в компанию прекращен. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — сообщил Пригожин.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Евгений Пригожин из «повара Путина» превратился в одного из «двигателей» этой войны. Бизнесмен лично приезжал вербовать осужденных для участия в войне, выступал перед ними и рассказывал, на каких условиях они могут пойти воевать. Тем, кто погибнет на войне, обещали достойные похороны. Отвоевавшим полгода обещали помилование, желающим — дальнейшую работу в ЧВК. Он также перестал отрицать свою принадлежность к ЧВК Вагнера и активно комментирует ее действия.

По данным главы благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой, были завербованы около 50 тысяч заключенных. По ее сведениям, в зоне военных действий остались только 10 тысяч из них — остальные либо погибли, либо бежали.

Как сообщал сайт Charter97.org, между Путиным и «Вагнером» начался конфликт, приближающийся к апогею.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».