Психическая атака на Путина Альфред Кох

9.02.2023, 11:09

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Вчера у главы Кремля был плохой день.

Закончился триста пятидесятый день войны. На фронте никаких существенных изменений по сравнению со вчерашним днем не произошло. Зато что-то случилось вокруг поддержки союзниками Украины. Это какая-то психическая атака на Путина, не иначе.

Владимир Зеленский прилетел в Лондон, встретился с премьером Риши Сунаком, выступил перед парламентом и, первым из украинских президентов - с британским монархом (в данном случае - королем Карлом III).

Потом он полетел в Париж, где его уже ждали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

А тем временем в США Джо Байден, выступая перед Конгрессом снова подтвердил неизменную поддержку Украины «столько, сколько нужно». А госсекретарь Энтони Блинкен провел совместный брифинг с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (который «случайно» именно сегодня оказался в Вашингтоне), на котором высказал, на мой взгляд, главную мысль вчерашнего дня:

«Как мы уже говорили на протяжении всей этой войны, на каждом ее этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами и с другими союзниками, чтобы убедиться, что Украина имеет все необходимое для самообороны и продолжения возвращения территорий, захваченных российскими войсками. По мере того, как характер конфликта и агрессии менялся, менялась и поддержка, которую мы оказывали. Это развивающийся процесс, и мы будем продолжать делать выводы о том, что, по нашему мнению, нужно Украине и что может быть использовано наиболее эффективно. Мы будем делать это в тесной консультации с Украиной и, конечно, с нашими партнерами».

Так он ответил на вопрос журналистов о возможной поставке Украине истребителей. Так же он напомнил, что аналогичная ситуация была в случае с танками: сначала не видели необходимости в их поставках, а потом, когда посчитали это правильным - такое решение приняли.

Если к этому присовокупить вполне официальную информацию о том, что украинские летчики начали учиться летать на западных истребителях и публичную просьбу британского премьера к своему министру обороны изучить вопрос поставки Украине истребителей, а также почти официальную информацию о том, что Великобритания даст Украине современные крылатые ракеты воздух-земля «Storm Shadow» с дальностью минимум 500 км (точное число - военная тайна), то я уже не сомневаюсь, что самолеты - вопрос решенный.

Ну, в самом деле: зачем учить украинских летчиков летать на самолетах, если их не собираются им давать? И зачем поставлять ракеты, которые можно запускать только с этих истребителей?

Так что вчера у Путина был плохой день. Последние пару недель по всем медиа публиковались разнообразные тексты и бродили всякие умники, которые рассказывали о готовящемся ужасном российском наступлении и тайных американских переговорах с Кремлем (конечно же за спиной ничего не подозревающих украинцев), в которых они предлагали Путину 20% Украины в обмен на мир, а Путин будто бы кочевряжился и набивал цену. И так все это подавалось, что мол все уже решено, не сегодня-завтра Байден позвонит Зеленскому и продиктует ему условия такого мира и т.д.

Ясно что это была кремлевская пропаганда, или как теперь можно выражаться ИПСО. Короче, эту шнягу запустили путинские ребята как пробный шар, чтобы понять насколько Запад готов к т.н. «корейскому» варианту.

И вот вчера Кремль получил ответ. Не оставляющий больше никаких сомнений и неясностей. Ницше говорил: «Если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже однажды посмотрит в тебя». Это ровно то, что случилось с Путиным. Если долго вызывать духа войны со всем миром, то этот дух явится и сожрет тебя.

Путину его судьба так долго улыбалась и так долго была благосклонна и снисходительна к нему, что он поверил в то, что он ее баловень. Его окружение из корыстных и карьерных соображений так долго врало ему, что он человек необычайного ума и железной воли, что он и в это поверил. И презираемый им Запад долго не хотел лишать его в этих его иллюзий. Он думал, что у Путина хватит благоразумия ограничить свои амбиции границами России. Но он захотел стать «царицею морскою»…

Много лет назад мир уже слышал заклинания про «железную волю фюрера», которой Запад не может ничего противопоставить. Чем кончил обладатель этой «железной воли» - хорошо всем известно. Нет ни одной причины, почему в этот раз должно быть по другому.

Железная воля хороша в комплекте с хотя бы умом, а лучше если ее сопровождают еще любовь и милосердие. А без всего этого она превращается в ослиное упрямство и тупую жестокость. И тогда чем «железнее» эта воля, тем хуже для самого «фюрера».

Я не знаю когда и как конкретно закончится политическая (а может и - физическая) жизнь Путина. Но то, что обратный отсчет начался - это вчерашний день показал со всей ясностью. Если он еще этого не понимает, тем хуже для него.

Альфред Кох, t.me

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