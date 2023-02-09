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«За предновогоднюю неделю — 2 тысячи, а за весь февраль получу рублей 700»

  • 9.02.2023, 11:20
«За предновогоднюю неделю — 2 тысячи, а за весь февраль получу рублей 700»

Сколько зарабатывают таксисты в Беларуси.

Работа в такси — тема всегда животрепещущая, а у водителей из этой сферы наберётся немало жизненных эпизодов для остросюжетного фильма. Пьяные уснувшие пассажиры сегодня уже никого не удивляют. 

С дебоширами-неплательщиками научились справляться с помощью милиции, а в просьбе привезти и доставить в квартиру упаковку презервативов стали вежливо отказывать. Но конфликты всё равно случаются, и в последнее время они нередко появляются в сводках новостей. На фоне такого неспокойного труда вопрос выручки тоже остаётся острым: с приходом в страну сервиса «Яндекс», говорят гродненские водители, доходы упали. И чтобы сегодня зарабатывать более-менее приличную сумму, приходится «откатывать» по 14—16 часов.

Журналисты av.by встретились с двумя таксистами из Гродно. Оба работают водителями в «Яндексе», но на разных условиях. Александр — «на процентах» и только в выходные по ночам. Павел берёт автомобиль в аренду и ездит всю неделю, устраивая себе «уик-энд» по необходимости.

Мы попросили собеседников рассказать об особенностях работы, доходах, конфликтных пассажирах, а также вспомнить забавные и необычные случаи из практики.

«Мне с головой хватает двух ночей в неделю — и всё!»

Александру — 36 лет. В будние дни гродненец трудится электромонтёром в строительной организации, а в выходные по ночам — в службе такси. Работает «на процентах». Это значит, что 35% от всей накатанной суммы, отображённой в программе сервиса, будут его выручкой. 11% «заберёт» сервис «Яндекс», 15% — таксопарк. Остальное — владельцу автомобиля.

— В такси пришёл осенью 2020 года. Тогда зарплаты на основном месте очень просели и я был в поиске подработки. Да и разбавить как-то будни хотелось: я трудился на стройке, всегда одно и то же, одни и те же лица. Устаёшь от этого!

На то время, вспоминает Александр, его зарплата была чуть больше тысячи рублей. Вроде бы жить можно, но денег всегда не хватало. Так и появилась идея пойти в такси и получать дополнительный доход.

— Это машина подруги, мы с ней работаем в одной фирме. Она — только днём, а я — только ночью. Честно говоря, я бы не смог таксовать в дневное время: постоянные пробки, включённые светофоры... Другое дело, когда ты ездишь по ночам: потока машин нет, дороги свободные, светофоры выключены.

Смена Александра длится 12 часов. Правда, если есть заказы, он может задержаться ещё на пару, но делает это редко. Максимально разрешённое количество часов в смену — 14. Потом твой аккаунт в системе закрывают. Некоторые идут на хитрость и создают дополнительные профили на других телефонных номерах.

— Но я не настолько таксист, чтобы так увлечённо этим заниматься. Мне с головой хватает двух ночей в неделю — и всё! Больше мне не нужно!

Александр показывает, как выглядит аккаунт в системе «Яндекс». Здесь отражается заработок водителя за смену, его рейтинг и уровень.

— За каждую поездку тебе система начисляет баллы. Сколько баллов ты за месяц накатал, таким и окажется уровень. Это может быть бронза, серебро, золото, платина, — рассказывает Александр. — У меня выше серебра показатель никогда не поднимался.

— Что даёт этот уровень водителю?

— Если ты на «серебре», то имеешь приоритет в распределении заказов, если на «золоте», то уже можешь видеть точку Б. Ты знаешь не только адрес, по которому нужно забирать пассажира, но и пункт, куда его везти. Для меня вторая локация закрыта, поэтому любой заказ — лотерея.

— Сколько за смену обычно зарабатываешь?

— Сколько я заработаю за эти выходные, я ещё не знаю. Окончательную сумму «подбиваю» в воскресенье вечером. Сейчас пошла тенденция к снижению заказов. А вот декабрь и январь были хорошим периодом. Я за смену мог выручить 100 рублей, — говорит Александр и приводит несложную арифметику: — За выходные получается 200 рублей, за месяц — 800. Неплохо!

— А чаевые оставляют?

— Да, но суммы могут быть совершенно разными. Кто-то просто не заберёт 10 копеек сдачи, а кто-то сверху и 5 рублей положит.  

— Кто чаще оставляет?

— Бывает, человек вызывает такси, у него на душе плохо, он выговаривается, душу тебе изливает. Ты его слушаешь, беседуешь с ним. И он потом к оплате ещё и сверху даёт. Недавно был случай: ехал мужчина, который поссорился с женой. Я его как смог поддержал, отвёз в магазин, потом на дачу. Его поездка была на 10 рублей, он положил 20 и сказал: «Сдачи не надо! Спасибо тебе!»

— А ты чаще молчишь или разговариваешь с пассажирами?

— В процентах 80 ситуаций — молчу. Не каждый человек даже поздоровается, садясь в машину. А если он не поздоровался, о чём с ним вообще можно говорить? А бывает, такой стендап устроят, что ты ещё долго улыбаешься после поездки.

— Александр, ты работаешь по ночам. В основном твои пассажиры всё же не мамочки с детьми, не спешащие на работу люди, а те, кто едет из клубов, ресторанов, гостей. Наверняка они ещё и подшофе. Часто случаются конфликты?

— По-разному. Бывает, тихонько сядут и заснут. Некоторых приходится долго тормошить, потому что крепко засыпают. Иногда надо и милицию вызывать. Вёз недавно человека. Его пьяным усадили друзья в частном секторе на окраине города. Только сел в машину, начал цепляться ко мне. Я ему сразу предложил выйти, но он отказался. В итоге мы приехали по адресу, он попросил выпустить его на остановке. Говорит мне: «Деньги будут через два часа». Я у него спрашиваю: «Мне что, два часа тут с тобой стоять?» В итоге я вывел его из машины и закрыл её. В багажнике были его вещи. Я ему говорю: «Или плати, или я вызываю милицию». Он в ответ: «Вызывай!» Я так и сделал, но пассажир ушёл. Прибыл наряд, клиента не нашли. Отправились в отделение, составили протокол, к нему прикрепили чек с таксометра. Я оставил вещи пассажира в милиции и уехал домой, потратив два часа своей смены на эти разбирательства. Утром он мне позвонил. Как выяснилось, он ничего не помнил. Я ему сказал, чтоб он оплатил поездку, — тогда я объясню, где его имущество. Конечно, мужик был удивлён тем, что багаж в милиции. Деньги за услугу внёс, вещи забрал. И я согласился пойти на мировую без административного разбирательства.

— А часто пассажиры портят вам рейтинг? Слышала, что от него тоже зависит уровень водителя.

— У меня рейтинг не самый большой, — признаётся Александр. — Бывает, клиентам что-то не нравится. Музыку им не включил или ещё что-то не так сделал, и всё — они сразу одну звезду тебе ставят за это. Помню, ехал на заказ, в комментариях к которому была просьба включить MiyaGi. Но я не фанат этого исполнителя! Я не стал запускать треки. Вышли две девочки, сели в машину. Ничего мне не сказали, рассчитались, правда. Единицу, может, и поставили, но я этого точно не знаю, потому что видеть, кто как оценивает, я не могу. А бывают случаи, когда пассажиры обращаются в «Яндекс», выдумывают истории, говорят, что их оскорбили, нагрубили им. Сервис всегда идёт навстречу клиентам и предлагает им в качестве извинений скидки или бесплатные поездки. Там никто не станет разбираться, был конфликт или нет. И, к сожалению, некоторые пассажиры этим пользуются.

— Простои часто случаются?

— В декабре и январе их вообще не было. Только если ты сам уходишь с линии по своим нуждам: поспать полчасика или кофе выпить. А в феврале и марте уже, конечно, окажется поменьше работы.

— И сколько ты за смену делаешь заказов?

— Ну давай смотреть, — говорит Саша и открывает свой аккаунт: — Вот, за две ночи прошлых выходных — 86 заказов.

Александр ездит на Hyundai Accent. В машине установлен газовый баллон — его хватает на 650 километров. Заправка обойдётся в 65 рублей. Самая дальняя поездка, которую совершил таксист, была в Щучинский район. Пассажир заплатил 90 рублей, водитель заработал на ней — 30.

— В Минск, согласно сервису, путешествие будет стоить 265 рублей, на заправку пропаном уйдёт 60 BYN, а я заработаю «соточку».

Прощаясь, я спросила у Саши, что должно произойти, чтобы он ушёл из такси. Всё же работать по ночам после трудовой недели, перевозить не всегда вежливых пассажиров сложно и не всем под силу.

— Когда решу одно дело, которое требует денег, — так сразу брошу, — ответил он.

«Для многих мы как маршрутка»

Павлу — двадцать девять. В сфере такси гродненец занят пять лет. Это для него основная работа: здесь он трудится всю неделю, периодически устраивая себе выходные. Машину берёт в аренду.

Мужчина не захотел показывать лицо, но честно рассказал о своей деятельности:

— В такси пришёл, когда друг купил машину и предложил мне в аренду по хорошей цене. Тогда ещё можно было нормально зарабатывать: две тысячи в месяц — легко! И аренда в 40 рублей была почти неощутима. Но всё изменилось, когда в страну пришёл сервис «Яндекс»: выручка полетела вниз.

А за ней — и уважение пассажиров, говорит Павел. Сейчас таксистов многие воспринимают как личного водителя — могут позволить себе и хамство, и грубость.

— Первое время сервис ещё давал какие-то бонусы, «ништяки» для шофёров. Сначала за поездку до четырёх километров цена была 3 рубля, потом — 2,5, а сейчас и вовсе — 2. Для многих мы как маршрутка. Полно теперь конфликтов. Недавно села ко мне в машину одна женщина и давай мне «мозг выносить»: у меня «пахучка» воняет, ей не нравится этот запах. И вообще, у неё аллергия на него. Так мне что, под каждого пассажира нужно подстраиваться?

Автомобиль Lada Vesta Павел берёт в аренду. Платит за сутки 40 рублей. Из всей вырученной за смену суммы 12% отдаёт таксопарку, столько же «забирает» сервис. Остальное — доход мужчины. Правда, машину заправляет сам. Но «Лада» — на метане. Так что расходы здесь не очень большие.

— Вот, например, в пятницу, согласно программе, я заработал 150 рублей. Отнять все затраты — и у меня остаётся рублей 80—100. Но это пятница! День, который всегда, наравне с субботой и воскресеньем, приносит прибыль. Остальные дни не такие доходные, там уже хорошо, если удастся получить за смену 40—50 рублей.

— А сколько длится твоя смена?

— В основном 10 часов. Больше я не работаю, поскольку разные бывают пассажиры: порой так задурят голову, что хочется быстрее поехать отдыхать.

— Какая прибыль выходит в месяц?

— По программе я накатываю в среднем 3 000 рублей. 1 000 уходит на аренду, 600 — на топливо. Ещё рублей 200 — на проценты таксопарку и «Яндексу». Всё остальное — моё. Но месяцы разные бывают. Например, в декабре я только за неделю заработал 2 000 BYN. А в феврале, если рублей 700 получится, будет хорошо. Потому что февраль — самый «голый» месяц. И март ещё. У людей закончились деньги после праздников, студенты на каникулы уехали…

— А с чаевыми как у тебя?

— Тоже всё по-разному. Бывает, ничего, а бывает, что смену можно закрывать после такого заказа. Помню, мужчина попросил поставить три его любимые песни. В конце путешествия за каждую песню дал мне по 50 рублей. А сама поездка стоила ему 10 BYN. Всё, я и поехал домой после него. У меня цель перед каждой сменой — не меньше 100 рублей. В тот день я перевыполнил свою норму в два раза за пару часов.

— Какой у тебя уровень?

— Платина. Я вижу точку Б, мне доступны функции «Домой» и «По делам». Объясняю, что это значит. Когда приходит заказ, мне уже ясно, куда нужно везти человека. Бывают районы, где большие пробки или где произошло ДТП и движение затруднено. В подобные места выезжать не очень выгодно. И от такого предложения я могу отказаться. Шофёры с другим уровнем этого не видят и не всегда могут оценить толк от поездки, — поясняет водитель. — А что касается функции «Домой», то я могу несколько раз за смену включить её, когда отправляюсь в свой дом, и «Яндекс» мне предложит заказ, который будет по пути, чтоб не ехать впустую.

Сейчас, рассказывает Павел, агрегат ввёл бонусы для таксистов: за 10 заказов сервис переводит водителю 5 рублей на счёт, за 20 — 10 рублей, за 30 — 17 рублей, за 40 — 24 рубля, за 50 — 31 рубль.

— Но 50 заказов — это что-то из области нереального. Ну или надо на очень короткие дистанции ездить, — говорит Павел. — Я обычно выполняю 25—40 за смену.

— А с рейтингом как у тебя?

— Я на него вообще не смотрю. Работаю ради денег, а не ради звёзд. Тем более сегодня лепят колы за всё. Дорого стоит такси? Они ставят плохую отметку. Сам видел. Но это же не я цены установил, а агрегат. Машина мокрая во время дождя? Тоже единица за это.

— А с какими необычными просьбами к тебе обращаются пассажиры?

— Заехать в магазин за водкой и пивом и привезти им алкоголь — чаще всего. Нередко обманывают. Говорят, мол, мы тебе заплатим за заказ и положим ещё 20 рублей сверху. А дают в итоге 2 рубля. Недавно был вызов, я его принял. Мне звонит мужчина и говорит: «Заезжай по дороге в магазин, купи там презервативы и занеси мне их в квартиру». Я вежливо отказал ему. Часто становлюсь свидетелем скандалов и семейных ссор, пьяных разборок.

— А есть очевидные плюсы в твоей работе?

— Плюс — свободный график, который я сам выстраиваю для себя. В любой день можешь по своим делам вырваться. Машина всегда под домом стоит. Появились ещё постоянные пассажиры, которые звонят уже лично, без сервиса и просят отвезти в Лиду, например. За одну такую поездку я могу заработать «чистыми» больше ста рублей.

— Ты говорил в начале беседы, что пассажиры сейчас менее уважительно относятся к таксистам. В чём ещё это выражается? Часто случаются конфликты?

— Многие клиенты так и не научились пользоваться сервисом. Не ставят дополнительные точки, если им надо, а потом претензии к нам предъявляют. Очень часто приходится ждать людей. За смену часа два-три уходит только на это. А скажи им — так неадекватно воспримут. Или включится платное ожидание — пойдут вопросы: «А чего вдруг ты плату дополнительную берёшь?» А ведь это не я! Это агрегатор. Или у человека настроение плохое, и он тебе его испортит просто так. Я пьяных и неадекватных вообще не вожу. В правилах пассажирских перевозок есть пункт, согласно которому водитель может отказать. И я отказываю. Иногда приходилось вызывать милицию. Но протоколы отнимают твоё время. Поэтому стараемся без них обходиться. У нас есть канал «Огонёк», по нему мы общаемся с коллегами. Если совсем сложный случай, они подъезжают и помогают.

— Уйти никогда не хотел из такси?

— Нет, пока даже не задумывался о подобном. Мне такое занятие нравилось всегда. Это в последнее время сложновато. И цены упали, и грубости стало больше. Но в целом — работать можно.

«Зачем писать ерунду?»

После выхода материала с редакцией av.by связались таксисты из Гродно, которые выразили недоверие к вышеизложенной информации, назвав публикацию заказной.

Журналисты предложили гродненским водителям рассказать про свой опыт работы в этой сфере.

Николай: «У меня остаётся рублей 300—400 дохода»

Свой диалог с журналистом таксист Николай начал очень эмоционально. Он назвал статью «полной ерундой и ложью», обвинив нас в «неумении считать и говорить правду».

— Всё ложь. Человек получает 2 000 «грязными», а остаётся полторы тысячи дохода. Этого быть не может! Откуда такие сведения? Зачем писать ерунду?

Мы вернулись к публикации и ещё раз внимательно её перечитали. Но подобных цифр и фактов там не обнаружили. Спишем это на чрезвычайно эмоциональный фон собеседника и предложим ему рассказать о своей работе и доходе.

— Если я зарабатываю 3 000 «грязными», то за вычетом всех налогов, расходов на топливо и так далее у меня остаётся рублей 300—400.

Мы попросили мужчину более детально рассказать обо всех расходах:

— Из доходов отнимите 20 процентов налогов, 150 рублей — отчисления в ФСЗН, на амортизацию автомобиля — минимум 100 BYN, 500—600 рублей — на топливо, 12% — сервису «Яндекс» и 6% — таксопарку. Отняли?

— Ещё пока нет, сделаем это, как только положим телефонную трубку. Хотим уточнить: получается, вы за 400 рублей работаете целый месяц?

— Да. С введённым новым налогообложением получается, что так.

После разговора мы взяли калькулятор и посчитали «чистую» выручку из озвученных (и записанных на диктофон!) Николаем цифр. Вышло больше 1 000 рублей. Прослушали запись ещё раз — вдруг что-то упустили. Но нет, 300—400 рублей не получалось никак. Возможно, в приведённых цифрах Николай ввиду своей эмоциональности что-то упустил. И напишет нам в редакцию уточнения. Или позвонит. Тем более номер телефона журналиста он обещал сбросить на «сервер» всем таксистам. Но мы так и не поняли — для чего?

Иван: «То, что написано в статье, — бред полнейший»

Ещё один собеседник по имени Иван (имя изменено по просьбе мужчины) был не таким запальчивым, как его коллега, но тоже назвал статью «полным бредом». Иван, как и Николай, зарегистрирован индивидуальным предпринимателем и работает на своём автомобиле в системе службы «Яндекс».

— За 10-часовую смену я получаю 150—160 рублей «грязными». Я подчёркиваю: 10 часов работы без перерывов! Машина ездит на метане — это самый бюджетный вариант. Из указанной суммы я плачу 20 процентов налогов, 12,5% «забирает» Яндекс, 4,5% — таксопарк. 5,5 рубля — ежедневные выплаты в ФСЗН, и на топливо трачу в среднем 23 рубля за смену. А ещё я должен отложить деньги на обслуживание автомобиля, на которое в целом уходит тоже немало.

— А можете привести пример месячного дохода и расходов?

— Вот расчёт моего заработка в такси за январь 2023 года. «Грязный» заработок составил 3 691 рубль. 

Полный отчёт расходов водитель написал в сообщении. Публикуем его скриншот (авторские орфография и пунктуация, соответственно, сохранены):

Во время подготовки этого материала стало известно, что Николай личный номер журналиста всё же выложил в общий чат таксистов. Наверное, гродненский водитель совсем забыл (а может, и не знал) о том, что грозит за незаконное распространение персональных данных.  

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