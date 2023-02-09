Сборная США по боксу не поедет на чемпионат мира из-за допуска спортсменов из Беларуси и РФ 9.02.2023, 11:26

Россиянам и белорусам разрешили выступать под своими флагами.

Сборная США отказалась от участия в мужском и женском чемпионатах мира по боксу, на которых россиянам и белорусам разрешили выступать под своими флагами, пишет «Зеркало».

«Участие в чемпионате мира нарушит не только санкции Международного олимпийского комитета (МОК), подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности», — сказано в заявлении команды .

Кроме того, на принятие решения команды США повлияло «непрозрачное финансовое управление Международной ассоциации бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, и зависимость организации от находящихся под санкциями компаний».

В октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила, что вернет к участию в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси, потому что сохраняет «политический нейтралитет».

Следующий чемпионат мира мира по боксу среди женщин пройдет с 15 по 31 марта в Дели, а среди мужчин — с 1 по 14 мая в Ташкенте.

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